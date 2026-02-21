Bebeklerde 'inmemiş testis' tehlikesi: Kısırlık ve kanser riski taşıyor!

Çocuklarda sıkça karşılaşılan sağlık sorunlarından biri olan inmemiş testis, doğru zamanda müdahale edilmediğinde ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Banu Kumrulu, bu durumun üreme sağlığını ve testis bütünlüğünü doğrudan tehdit ettiğini belirterek hayati açıklamalarda bulundu.

İNMEMİŞ TESTİS Mİ, UTANGAÇ TESTİS Mİ?

Ailelerin en çok "utangaç testis" (retraktil testis) ile inmemiş testisi karıştırdığını ifade eden Kumrulu, aradaki farkı şu şekilde özetledi:

İnmemiş Testis: Testislerin doğumdan sonra torbaya hiç inmemesi durumudur. Karın içi veya kasık kanalında bulunur ve elle torbaya indirilemez. Çoğu vakada cerrahi müdahale şarttır.

Utangaç (Retraktil) Testis: Normalde torbada olan testisin soğuk, korku veya muayene sırasında geçici olarak yukarı kaçmasıdır. Genellikle zararsızdır ve çocuk büyüdükçe düzelir; ancak yılda bir kontrol önerilir.

EN UYGUN DÖNEM: 6 AY İLE 1 YAŞ ARASI

İnmemiş testisin tedavi edilmemesi durumunda testisin küçülebileceğini, kasık fıtığının eşlik edebileceğini ve en önemlisi kısırlık ile testis kanseri riskinin artacağını belirten Kumrulu, ameliyat için en ideal zamanın 6 ay ile 1 yaş arası olduğunu vurguladı. Operasyonun günübirlik yapıldığını hatırlatan uzman, "Çocuk aynı gün ayağa kalkar ve bir hafta içinde günlük hayatına dönebilir" dedi.

AİLELER EVDE NASIL KONTROL ETMELİ?

Dr. Banu Kumrulu, ailelerin çocuklarını özellikle ılık banyo sonrasında kontrol etmelerini önerdi. Kumrulu, "Testis torbada hissediliyor mu, yoksa bir taraf sürekli boş mu takip edilmelidir. Eğer testis hiç torbada görülmüyorsa veya önceden torbada olan testis artık gelmiyorsa, vakit kaybetmeden bir çocuk cerrahisi veya çocuk ürolojisi uzmanına başvurulmalıdır" uyarısında bulundu.

"BU ANNE VE BABANIN HATASI DEĞİLDİR"

Bu durumun sık görüldüğünü ve ebeveynlerin kendilerini suçlamaması gerektiğini ifade eden Kumrulu, "İnmemiş testis kendi haline bırakılacak bir durum değildir. Zamanında yapılan basit bir ameliyat, çocuğunuzun ilerideki sağlığını korur" diyerek erken müdahalenin önemine bir kez daha dikkat çekti.