Bel fıtığına ne sebep olur? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Yayınlanma: 01.09.2023 - 07:00

Güncelleme: 01.09.2023 - 07:00

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Canan Yıldırım, günlük hayatı olumsuz etkileyen, kişinin yaşam kalitesini kısıtlayan bel fıtığı hakkında bilgiler vererek tedavi süreciyle ilgili tavsiyelerde bulundu.

"HAREKETSİZ YAŞAM BEL FITIĞINI TETİKLİYOR"

Fıtık ve oluşumu hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Canan Yıldırım, "Omurlar arasında yastık görevi gören, disk adı verilen bağ dokusunun; yaşlanmaya, geçiren travmalara bağlı olarak yapısında bozulmalar başlar. Diskte başlayan yapısal değişiklikler nedeni ile zamanla omuriliğin geçtiği kanal içine doğru gelişen diskte ki bombeleşmelere fıtık adı verilir. Bel fıtığı oluşumunda günlük yaşantıda her gün tekrarladığımız basit hareketler de sebep olabileceği gibi geçirilmiş büyük kazalarda sebep olabilir. Risk oluşturacak faktörler ise; hareketsiz yaşam, uzun süre ayakta sabit durmak, uzun süre konforsuz oturmak, titreşimli alet ile çalışmak, kilolu olmak, öne doğru iş yapmak, ağır kaldırmak, sigara içmek, yüksek tempolu ve ağırlıklı spor yapmak olarak sıralanabilir" dedi.

Bel fıtığının belirtilerinden de bahseden Dr. Yıldırım, "Hareket ile artan bel ağrısı ön plandadır. Ikınma öksürme gibi manevralarda ağrı artışı olur. Çoğunlukla öne doğru hareketlerde ağrı daha belirgindir. Yokuş yukarı çıkmakta, bisiklete binmekte de zorlanılmaktadır. Sinir kökü etkilenmesi var ise bacağa doğru yayılım olabilir. Beraberinde bacaklarda uyuşukluk, karıncalanma hissi eşlik edebilir" diye konuştu.

"BEL FITIKLARI FİZİK TEDAVİ VE GİRİŞİMSEL TEDAVİLER İLE İYİLEŞTİRİLİYOR"

Hastalığın tedavi yöntemleri hakkında da bilgi veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Canan Yıldırım, şunları söyledi:

"Kişinin verdiği anamnez (hastalık öyküsü), bel fıtığını düşündürse de muayene ile beraber uygulanan testler ile ağrı kaynağı bel fıtığı mı bunun ayrımı yapılabilir. Bel fıtığından şüphelenildiyse lomber MR tetkiki istenilir ve mevcut görüntünün muayene ile uyumlu olup olmadığı değerlendirilir. Muayenede güç kaybı, his kaybı yok ise sinir germe testleri negatif ise istemsiz idrar kaçırma, gaita kaçırma yok ise, fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisine öncelik verilir."

Tedavide farklı cihazlar kişinin uygunluğuna göre kullanılabileceğini söyleyen Yıldırım, tedavi yöntemlerine dair şu açıklamlarda bulundu:

"Elektroterapi, yüzeysel-derin ısıtıcılar, lazer gibi farklı tedavi modaliteleri (semptomları iyileştiren-kötüleştiren faktörler) vardır. Amaç; bölgeye olan kan akımını arttırmak, kas spazmını çözmek, bazı sinir liflerini uyarmak, endorfin düzeylerini artırmaktır. Ancak, asıl tedavi kişinin toleransına göre planlanan egzersiz programıdır. Tedavi sürecinde egzersiz eğitiminin doğru şekil ve hızda öğretilmesi esastır. Kişi, bunu günlük yaşantısı içinde düzenli uygulama alışkanlığının kazandırılması en önemlisidir. Yapılan birçok çalışmada, bel fıtıklarının yüzde 80 oranında cerrahiye gerek kalmadan fizik tedavi veya girişimsel tedavilerde iyileştiği gösterilmiştir. Bu nedenlerle; tekrarlayan bel ağrısı olanlar, gece yatak içi dönme, az kilolu yükleri taşımada zorlanma ile ağrısı artanlar öncelikli fizik tedavi ve rehabilitasyon doktoruna başvurması gerekmektedir."