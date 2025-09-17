Beyin tümörleri hakkında bilinmesi gereken 10 kritik işaret

Beyin tümörü ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Güzel, "Beyin tümörleri, beynin içinde veya çevresinde bulunan zarların hücrelerinden kaynaklanan kitlelerdir. İyi huylu (benign) veya kötü huylu (malign) olabilirler. Her iki tür de beyinde bası oluşturarak hayati fonksiyonları etkileyebilirler. Tümörün yerleşimi, hastanın yaşadığı belirtilerini ortaya koyar. Örneğin motor korteksteki tümörler kol ve bacaklarda güç kaybı veya felce, konuşma merkezine yakın olanlar ise iletişim ve konuşmada sorun oluşturabilir. Beyin tümörleri sinsi ilerledikleri gibi ani belirtilerle kendilerini gösterebilir. Özellikle ani ortaya çıkan havale, dengesizlik, güç kaybı ve aşağıdaki şikayetler uzun süredir devam ediyorsa mutlaka uzman kontrolü önerilir, sabahları şiddetlenen baş ağrısı, görme bozuklukları, çift görme, denge kaybı, sersemlik, nöbet geçirme (epilepsi), unutkanlık, algı bozuklukları, kişilik değişiklikleri varsa öncelikle bir hekime başvurmaları önerilir" dedi.

"Cerrahi endikasyonu olan bölgelerdeki tümörlerde cerrahi ile sonuçlar almaktayız"

Prof. Dr. Güzel, "Baş ağrısı yaygın bir şikayet olsa da, alışılmadık şekilde artan, uykudan uyandıran ve bulantı-kusma ile birlikte ise ciddiye alınmalı ve tetkik edilmelidir. Beyin tümörlerinin teşhisinde Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve Bilgisayarlı Beyin Tomografi (BBT) en etkili yöntemlerdir. Medical Point Gaziantep’te bu teknolojiler erken tanı için aktif şekilde mevcut durum hali hazırda yapılmaktadır. Gerekli durumlarda biyopsi ile tümörün kesin yapısı belirleniyor. Hastanın durumuna göre uygun tedavi seçenecek veya seçenekleri uygulanmalıdır. Tedavi, tümörün türü, büyüklüğü, yayılımı ve hastanın genel sağlık durumuna göre planlanıyor. Cerrahi müdahale, gamma knife, radyoterapi ve kemoterapi genellikle birlikte uygulanıyor. Cerrahi endikasyonu olan bölgelerdeki tümörlerde cerrahi ile sonuçlar almaktayız. Mikrocerrahi yaparken, nöronavigasyon ve intraoperatif Ultrasonografi - İntraoperatif Doppler tetkikleri yardımcı aletleri işin güvenini sağlamaktadır" şeklinde konuştu.

"İYİ HUYLU TÜMÖRLER DE TEHLİKELİ OLABİLİR"

Beyin tümörleri konusunda ailelere ileriye yönelik takip ve tedavi konusunda açıklayıcı bilgiler paylaşılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Güzel, "İyi huylu tümörler metastaz yapmaz ancak büyüdüklerinde beyin dokusuna baskı yaparak ciddi sorunlara yol açabilir. Bunlarında bir kısmı maalesef tekrar edebilmektedir ve yakın takip gerekmektedir. İyi huylu olması zararsız olduğu anlamına gelmez. Örneğin görme siniri ya da beyin sapına ciddi bası yapan tümörlere erken müdahale gerektirebilir. Her baş ağrısı tümör belirtisi değildir, ancak kronikleşen ve nörolojik belirtilerle birlikte olan şikayetlerde mutlaka nöroloji uzmanı veya nöroşirurji uzmanına başvurulmalıdır. Erken tanı erken teşhis beyin tümörlerinde başarı şansını önemli ölçüde arttırmaktadır" diye konuştu.