Birlik ve Dayanışma Sendikası, aile hekimlerinin zor durumda kaldığını belirtti

Yayınlanma: 26.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.09.2024 - 04:00

Birlik ve Dayanışma Sendikası, en önemli koruyucu sağlık hizmeti olan aşılamanın tedarik ve lojistik sorunları konusunda aksadığı, aşılamaların ertelenerek yapıldığı uyarısında bulundu. Aşı yetersizliğinin aile hekimi ve aile sağlığı ebe ve hemşirelerini zor durumda bıraktığını söyleyen Sendika Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük “Hepatit B başta olmak üzere, tetanoz, KKK (kızamık, kızamıkçık, kabakulak), hepatit A ve suçiçeği aşılarında yetersizlik nedeniyle aşılar ertelenmek zorunda bırakılıyor. Hatta aynı anda, aynı aşının yapılması gereken çocuklar için, daha acil olana yapılması, diğerinin daha sonra aşı geldiğinde yapılmak üzere ertelenmesi öneriliyor” dedi. Mengücük, “Eşzamanlı yapılması gereken üç aşıdan ikisi yapılıp, biri olmadığı için yapılamıyor. Eksik kalan aşı mecburen bir ay sonraya bırakılıyor. Bu durum bebek ve çocukların aileleri tarafından da hoşnutsuzluk ve kuşkuyla karşılanıyor. Bir günde işlemleri bitecek iken tekrar aile sağlığı merkezlerine (ASM) gelmek zorunda kalıyor” ifadelerini kullandı.

Mengücük “Bazı illerde, ilçe sağlık müdürlükleri aşı yetersizliğinden kaynaklanan aksamaları azaltmak için ASM’ler arası aşı transferi yapıyor. Her ASM’nin ilerleyen günlerde tahmini ihtiyaçlarını sorup, bir ASM den alıp diğerine götürerek eksikliği gidermeye uğraşıyor. Adeta taşıma aşı ile aşılama hizmetleri döndürülmeye çalışılıyor. Aşının ne zaman yeterince temin edileceğini maalesef onlar da bilmiyor” değerlendirmesinde bulundu.