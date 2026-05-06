Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Mehlepçi’den artan kızamık vakalarına ilişkin sembolik adım çağrısı: ‘Cumhurbaşkanının torununu aşı yaptırdığı görüntüler yayımlansa, karşıtlık en az yüzde 50 azalır’

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kızamığın hala endemik olarak kabul edildiği 12 Avrupa ülkesinden biri olan Türkiye’de son dönemlerde kızamık vakaları tekrar görülmeye başlandı. Vakaların artmasıyla uzmanlardan ‘aşı’ çağrısı geldi. Kızamık vakaları ve aşılanma konusunda verilerin açık bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmasını isteyen uzmanlar; aşıların teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması için güçlü bir kamu politikası oluşturulması gerektiğine dikkat çekerek zorunlu aşı uygulamasının gündeme alınmasına ilişkin tavsiyede bulundu.

'YETERLİ BİLGİLENDİRME YAPILMIYOR'

Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS) Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi konuya ilişkin gazetemiz Cumhuriyet’e konuştu. Mehlepçi, özellikle kamu otoritelerinin aşı konusunda yeterli bilgilendirme yapmamasının toplumda güvensizlik yarattığını ifade etti. Aşı karşıtlığının nedenlerine de değinen Mehlepçi, “Aşı karşıtlığının temel nedenlerinden biri, Sağlık Bakanlığı ve devletin bu konuda yeterli bilgilendirme yapamamasıdır. Pandemi döneminde Covid aşılarının yeni olması da bu karşıtlığı kısmen etkilemiştir” dedi.

SAHADAKİ EKSİKLİKLERE DİKKAT ÇEKTİ

Medyada aşıyı destekleyen içeriklerin yetersiz kaldığını vurgulayan Mehlepçi, kamu yöneticilerinin örnek davranış sergilememesinin de güven kaybına yol açtığını söyledi. Deprem sonrası artan kızamık vakalarına da dikkat çeken Mehlepçi, deprem bölgesinde birinci basamak sağlık hizmetlerinin yeterince desteklenmediğini ve hâlâ konteynerlerde çalışan sağlık emekçilerinin olduğunu anımsattı. Bölgede bazı yerlerde aile hekimi bulunmadığını ifade eden Mehlepçi, aşılamada ciddi aksaklıklar yaşandığını, hatta bazı bölgelerde aşılamanın neredeyse hiç yapılmadığını gözlemlediklerini ifade etti.

‘AŞISIZ ÇOCUKLAR OKULA ALINMIYOR’

Avrupa ülkelerindeki uygulamalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mehlepçi, birçok ülkede zorunlu aşı takvimlerinin bulunduğunun altını çizdi. Fransa, İtalya ve Almanya’da aşıların belirli ölçüde zorunlu olduğunu belirten Mehlepçi, “Aşı yapılmayan çocuklar bazı ülkelerde okullara kabul edilmiyor. Türkiye’de de daha kararlı politikalar geliştirilmeli” ifadelerini kullandı. Toplumda güven oluşturmak için sembolik adımların atılmasının önemine işaret eden Mehlepçi, “Sayın cumhurbaşkanının torununu bir aile sağlığı merkezine götürerek aşı yaptırdığı görüntüler yayımlansa, aşı karşıtlığı en az yüzde 50 azalabilir” dedi.

EN ETKİLİ YÖNTEM ‘EKSİKSİZ AŞI’

Bilgilendirme yöntemlerine ilişkin ise Mehlepçi SMS yoluyla yapılan duyuruların tek başına yeterli olmadığını söyledi. “100 çocuktan birine ulaşmak bile değerlidir ancak bu yöntem sınırlıdır. Kanser taramalarında kullanılan SMS sisteminin aşı için kullanılmaması dikkat çekici” ifadelerini kullanan Mehlepçi, kızamık vakalarındaki artışın önlenmesi için en etkili yöntemin çocukluk döneminde aşıların eksiksiz uygulanması olduğunu açıkladı.

BAKANLIĞA ‘ŞEFFAFLIK’ UYARISI

Döküntülü hastalık belirtileri görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini ifade eden Mehlepçi, “Kızamık gibi bulaşıcı hastalıklarda izolasyon büyük önem taşır” diyerek aşıların uzun yıllardır güvenle uygulandığını ve hastalıkların kontrol altına alınmasında kritik rol oynadığını belirtti. Mehlepçi, Sağlık Bakanlığına ise şu çağrıda bulundu: “Asıl mesele duyarlılıktan çok şeffaflıktır. Vaka sayılarının açık şekilde paylaşılması gerekir. Verilerin paylaşılmaması, kurumlara olan güveni zedeleyebilir.”