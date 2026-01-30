Bu belirtiler varsa dikkat! Vajinal enfeksiyonlarda yanlış tedavi riski

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Çağrı Kutlugün Emral, vajinal enfeksiyonların nedenleri, türleri ve belirtileri hakkında önemli bilgiler verdi.

Dr. Emral, doğru teşhis ve tedavi için mutlaka profesyonel destek alınması gerektiğini söyledi. Vajinal akıntı, kaşıntı ve kötü koku gibi şikayetlerin her kadının hayatının bir döneminde karşılaşabileceği yaygın sorunlar olduğunu belirten Dr. Emral, bu belirtilerin her zaman enfeksiyon anlamına gelmediğine dikkat çekti.

"VAJİNAL ENFEKSİYONLARIN BİRÇOK NEDENİ VAR"

Op. Dr. Çağrı Kutlugün Emral, vajinal enfeksiyonlara yol açabilecek pek çok etken bulunduğunu ifade ederek, "Mevsimsel değişiklikler, yaşam tarzı, başka bir hastalık nedeniyle kullanılan ilaçlar ya da doğru bilinen yanlış alışkanlıklar vajinal enfeksiyonlara zemin hazırlayabiliyor" dedi.

Vajinal enfeksiyonların genellikle 2 ana başlık altında değerlendirildiğini belirten Emral, belirtileri şöyle özetledi:

"Mantar enfeksiyonları: Kaşıntı ön plandadır. Beyaz renkli, genellikle kokusuz ve kıvamı peynir ya da kesik süt görünümünde akıntı görülebilir. Bakteriyel enfeksiyonlar: En belirgin şikayet kötü kokudur. Hastalar çoğu zaman özellikle cinsel ilişki sonrası artan kötü koku şikayetiyle başvurur."

"UTANILACAK BİR DURUM DEĞİL, DOKTORA BAŞVURUN"

Toplumda sık yapılan bir hataya dikkat çeken Dr. Emral, hastaların kendi kendine tanı koymasının ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek, "Her akıntı enfeksiyon değildir. Her kaşıntı da mantar anlamına gelmez. Kişinin kendi karar verdiği ilaçlar, başlangıçta şikayetleri hafifletiyor gibi görünse de ilerleyen süreçte daha ağır ve karmaşık enfeksiyonlara yol açabilir. Vajinal enfeksiyonlar utanılacak ya da ertelenecek bir sorun değildir. Bu tür şikayetlerde kararı kendiniz vermek yerine doktorunuza başvurmanız en doğru yaklaşımdır. Doğru teşhis ve uygun tedavi, hem sağlığınızı korur hem de muhtemel komplikasyonların önüne geçer" ifadelerini kullandı.