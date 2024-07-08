CHP’li Deniz Demir, TÜİK binasının önünden seslendi: “TÜİK'e göre doktor muayene ücreti 34 TL ama bir kutu aspirinin fiyatı 81 TL”

Yayınlanma: 08.07.2024 - 16:22

Güncelleme: 08.07.2024 - 16:57

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, TÜİK binasının önünde TÜİK'in enflasyon hesabında kullandığı listeye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasına ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Demir, şunları kaydetti:

''FİYATI 81 TL AMA MUHAYENE ÜCRETİ 34 TL''

"Şu anda tam da meşhur TÜİK binasının önündeyim. Türkiye İstatistik Kurumu’nun enflasyonu hesaplamak için baz aldığı fiyat listesini görünce şok geçirdim. Bu kadar da olmaz artık. Bu fiyat tablosuna göre, uzman doktor muayene ücreti 34 TL fakat eczaneye gidip bir kutu aspirin almak istediğinizde bir kutu aspirinin fiyatı yalnızca 81 TL. Makyajlı enflasyon rakamlarına bakınca aklımızla resmen alay ediyorlar. Bir kutu aspirinin fiyatı 81 TL ama uzman doktor muayene ücreti ise 34 TL. Bu bile rakamların ne kadar çarpıtıldığının bir kanıtıdır. Makyajın bu kadarına da pes."