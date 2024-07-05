Genel Sağlık-İş Sendikası: TÜİK’in uydurulmuş oranını kabul etmiyoruz

Yayınlanma: 05.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.07.2024 - 04:00

Uğur, “Ülkemizdeki ağır ekonomik kriz koşulları günden güne ağırlaşıyor. TÜİK enflasyonu gerçekte olduğundan daha düşük gösteriyor. Kamu çalışanlarına zam olarak sunulan, altı aylık enflasyon farkının zam olmadığını haykırıyoruz. TÜİK’in uydurulmuş enflasyon oranlarını ve buna göre belirlenen maaş artış zamlarını kabul etmiyoruz. Bu maaş artışları ve yaşam şartları emekçiyi diri diri mezara gömecek politikalardır. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak bu sefil yaşam koşullarını kabul etmiyoruz” dedi.

