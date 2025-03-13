CHP’li Yaman, Meclis’te 14 Mart için iktidara çağrı yaptı: ‘Atamalar için bekliyoruz’

Yayınlanma: 13.03.2025 - 15:51

Güncelleme: 13.03.2025 - 15:51

CHP’li Aylin Yaman, TBMM Genel Kurulu’nda 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir konuşma yaptı. Sağlık sisteminde 2000’li yılların başında yapılan değişiklikle ticari bir hale getirildiğini söyleyen Yaman “Hastalıktan kazanan bir sistem oturdukça koruyucu hekimlik göz ardı edilmiş, olanaklar daha kârlı, döngüsü hızlı tedavi hizmetlerine kaymıştır. Artan kızamık vakaları, 15 yaş üzerinde yüzde 30’lara kadar çıkan obezite, doğru tarama programlarıyla erken dönemde yakalanabilecekken son 20 yılda artış gösteren meme ve kolon kanserleri, koruyucu hekimlik programlarıyla önlenebilecek sadece birkaç örnektir. Şu anda merkezi bütçenin sadece yüzde 6,9’unu alan sağlık yüzde 10-15 bandına çıkarılmalı. Şu anki bütçeye göre kişi başına koruyucu sağlık hizmeti için ayrılmış olan rakam sadece 3 bin 160 lira” dedi.

Sağlığın bu piyasacı koşullardan kurtarılması ve sağlık çalışanlarının koşullarının iyileştirilmesi için çağrı yapan Yaman “Sizden haber bekliyoruz Sayın Sağlık Bakanımız. Sağlık ekibinin gücünü artıran hekim dışındaki 39 sağlık meslek grubunun ve sağlık hizmetlerinde görev alabilecek 14 sağlık meslek grubunun ataması için 14 Mart doğru gündür. Ayrıca, güvencesiz çalışan aile sağlığı merkezi elemanlarının kadroya geçirileceği, tüm sağlık çalışanlarının güvenceli çalışma ortamına alınacağı haberini de bekliyoruz. Aile sağlığı merkezleri binalarının kamu binalarına taşınma programını da duymak istiyoruz” ifadelerini kullandı.