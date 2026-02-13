Çocuklar organ nakliyle yaşama tutunuyor

Türkiye'de yarım asır önce Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın başlattığı organ nakliyle bugün binlerce kronik organ hastası sağlığına kavuşuyor.

21 aylık Gökçe Hüma Toklu da organ nakliyle hayat bulanlardan... Toklu, babasından alınan karaciğerle yaşama tutundu. 3 yaşındaki Ayşe Aymira Mermer de 11 Şubat Çarşamba günü annesinden alınan böbrekle yeniden yaşam yolculuğuna başladı. Balamir Karademir ise 20 Ocak'ta annesinden alınan karaciğerle sağlığına kavuştu.

Türkiye, organ naklinde lider ülkeler arasında olma özelliğini sürdürürken, dünyanın dört bir köşesinden organ nakli için Türkiye'ye insanlar gelirken, üç küçük beden daha Başkent Üniversitesi Hastanesinde Haberal ve ekibi ile yaşama yeniden tutundu.