Çocuklarda odaklanma ilaçları kullanımı hızla artıyor

Türkiye'de son yıllarda çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısı alanların sayısı artarken odaklanma ilaçlarının kullanımı da yaygınlaşıyor.

Eğitim baskısı, dijital ekrana bağımlılık ve tanı kriterlerinin esnemesi bu artışın başlıca nedenleri arasında. Aileler, özellikle okul döneminde “çocuğun performansını artırmak” için doktorlara daha sık başvuruyor. Ancak uzmanlar, bu ilaçların bilinçsizce veya reçetesiz temin edilmesinin çocuk sağlığı üzerinde ciddi riskler doğurabileceği konusunda uyarıyor.

Cumhuriyet’e konuşan eczacı Suzan Yardımcı Çalpar, “Sınav dönemlerinde heyecanı ve odak problemini atlasabilmeleri için odaklanma ilaçları kullanmak isteyen veli ve öğrenciler oluyor” diye konuştu.

Arkadaşlarından bu ilaçları gördükleri için çocuklarda da bir talep artışı söz konusu olduğunu aktaran Çalpar, ailelerin özellikle internet üzerinden satışı yapılan ilaçlara karşı dikkatli olması gerektiğine dikkat çekerek reçetesiz asla bu tür ilaçların satılmadığını vurguladı.