Covid yine mutasyona uğradı: Yeni vakalar görülüyor

Türkiye genelinde geçtiğimiz günlerde Covid vakaları yine artış gösterdi.

Mevsimden bağımsız olarak görülen virüse ilişkin Cumhuriyet’e konuşan İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Azap, “Grip ve nezle gibi solunum yolu hastalıkları genellikle kışın artış gösterir, bahar ile yaz aylarında azalır. Covid hala mevsimsel bir hastalık haline dönmedi maalesef. Yaz ayı olmasına rağmen Covid vakaları son birkaç haftadır arttı” ifadelerini kullandı.

Virüsün mevsimsel bir hastalığa dönüşmemesi nedeniyle bu artışın halihazırda beklendiğini belirten Azap, “Bu hastalık zaten başından beri dalgalar şeklinde artış gösteriyor. İnsandan insana bulaşıyor. Muhtemelen yine bir mutasyon oldu. Hastalık gelişiyor, mutasyon birikiyor ve biraz daha farklı bir virüs ortaya çıkıyor. Bu da yaza denk geliyor. Yeni mutant virüsler ağır hastalık yapmıyor. Bir de artık herkeste hemen hemen bağışıklık var. O yüzden çok ağır bir seyir görmüyoruz” dedi.