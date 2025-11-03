Deli dana hastalığı Türkiye’de yayılıyor mu? ‘Sahada tehlikeli bir durum yok’

Önce Ankara’da daha sonra ise Bolu’da görüldüğü ileri sürülen Deli Dana (Creutzfeldt–Jakob) hastalığı, yurttaşlarda panik havası yarattı. Ankara’da Bilkent Şehir Hastanesi’nde bir hastaya Deli Dana hastalığı tanısı konduğu yönünde iddiaların ortaya çıkmasının ardından hastane konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Yapılan açıklamada, “Konuya ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda; hastanın, hastanemizin Nöroloji Kliniği tarafından takip edilmekte olduğu, ancak tanının henüz kesinleşmediği belirlenmiştir. Yapılan klinik değerlendirmelerde ve laboratuvar bulgularında, Creutzfeldt-Jakob Hastalığı (CJD) yönünde net bir klinik tabloya rastlanmamıştır. Hastamız, nörolojik bulgularının yanı sıra farklı branşlara ait olabilecek olası rahatsızlıklar açısından da izlenmektedir” denilmişti. Sağlık Bakanlığı da kesinleşmiş bir tanı olmadığını aktarmıştı.

‘DEZENFEKSİYON VE PİŞİRME Y ÖNTEMLER İYLE YOK EDİLEMEZ’

Sahada hayvancılık açısından tehlike bulunduran bir durum olmadığını aktaran Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Dr. Gülay Ertürk, tedavisi olmayan deli dana hastalığıyla ilgili yanlış bilinenleri Cumhuriyet'e anlattı. Ertürk, “Deli dana hastalığı, sığırlarda görülen, merkezi sinir sistemini etkileyen ve ölümcül seyreden bir prion hastalığıdır. Etkeni bakteri veya virüs değil, yanlış katlanmış bir protein olan priondur. Bu nedenle olağan dezenfeksiyon ve pişirme yöntemleriyle yok edilemez” dedi.

‘BEY İN, OMURİLİK GİBİ DOKULARIN GIDAYA KARIŞMASIYLA BULAŞABİLİR’

Hastalığın sığırlara enfekte hayvan dokularının karıştığı et-kemik unu içeren yemlerle bulaştığını belirten Ertürk, “İnsanlara ise enfekte hayvanın beyin, omurilik gibi yüksek riskli dokularının gıdaya karışması durumunda bulaşabilir” ifadelerini kullandı. Hastalığın 1986 yılında İngiltere’de çıktığını, 1990’lı yıllarda hayvancılık sektöründe ve halk sağlığında krize yol açtığını anımsatan Ertürk, “İngiltere’de 180 binden fazla sığırda tespit edilmiş, milyonlarca hayvan imha edilmişti. 1996 yılında ise bu hastalıkla bağlantılı olarak insanlarda görülen variant Creutzfeldt–Jakob Hastalığı tanımlanmıştı. Yani enfekte sığır dokularının gıdaya karışması sonucunda bazı insanların bu prion hastalığına yakalandığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır” diye konuştu.

‘RESM Î OLARAK DO ĞRULANMIŞ BİR VAKA BULUNMAMAKTADIR’

Bildirilen bilgilere göre bugüne kadar dünya genelinde 230’dan fazla insanın hastalığa yakalandığını söyleyen Ertürk, bu hastaların büyük bölümünün İngiltere, Fransa, İrlanda gibi Avrupa ülkelerinde yaşamını yitirdiğini anlattı. Bu kapsamda Ertürk, “Bu olay sonrasında Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye’de hayvansal proteinlerin yemlerde kullanılmasına sıkı yasaklar getirilmiş, kesim sonrası riskli dokuların gıdaya karışmaması için veteriner kontrolleri zorunlu hale gelmiştir. Ülkemizde 2000’li yılların başından beri hayvansal kökenli yemlerin ruminantlara verilmesi yasaktır. Türkiye’de bugüne kadar hayvanlarda resmî olarak doğrulanmış bir vaka bulunmamaktadır” dedi.