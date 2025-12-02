Demans için kritik uyarı: Düzenli takip hayati önem taşıyor

Fırat Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Feyzi Demir, demans ve Alzheimer hastalığıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Demir, demansın hafıza, iletişim, problem çözme ve davranışları etkileyen bir bilişsel gerileme tablosu olduğunu belirterek, en sık görülen türünün Alzheimer hastalığı olduğunu ifade etti. Hastalığın erken dönemlerinde unutkanlık ve yön bulma güçlüğünün ortaya çıktığını, orta evrelerde iletişim bozuklukları ile kişisel bakım sorunlarının öne çıktığını söyleyen Demir, ileri evrede ise tanıdıkları tanıyamama, yürüme ve yutma güçlüklerinin görüldüğünü aktardı.

Demir, tanı süreçlerinde mini mental test, biyokimyasal incelemeler ve nörogörüntüleme yöntemlerinin kullanıldığını kaydederek, “Demansın birçok türü kesin olarak tedavi edilemiyor ancak ilaçlar ve çevresel düzenlemelerle semptomlar kontrol altına alınabiliyor” dedi.

Risk azaltmada sigarayı bırakmanın, düzenli egzersizin, kaliteli uykunun, sosyal ve bilişsel aktivitelerin; ayrıca tansiyon, diyabet ve kolesterol kontrolünün büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Demir, vitamin-mineral açısından zengin, düşük tuz ve şeker içeren bir beslenme düzeninin faydalı olduğunu belirtti.

Demir, demans şüphesi olan bireylerin düzenli şekilde nöroloji ve psikiyatri uzmanlarınca takip edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.