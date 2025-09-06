Dişhek-Sen birinci olağan genel kurulunu gerçekleştirecek

Diş Hekimleri ve Diğer Sağlık Çalışanları Sendikası (Dişhek-Sen) 1.Olağan Genel Kurulu yarın saat 10.00-17.00 saatleri arasında Ankara'da bir otelde gerçekleştirilecek. Kamudaki ilk diş hekimliği sendikası olma özelliği taşıyan Dişhek-Sen'in genel başkanı Uzm. Dt. Banu Yıldırım yayımlanan tanıtım videosu ile sendikanın kuruluş sürecini anlattı. Yıldırım, bir aydır üye kaydı yaptıklarını ve üye sayıların hızlı şekilde arttığını ifade etti.

Genel kurul öncesi Dişhek-Sen tarafından yapılan açıklamada, "Tüm kamu diş hekimlerini, anayasal güvence altında bulunan sendikal haklarını kullanmaya ve meslek örgütlülüğünün gücüyle haklarını savunmaya davet ediyoruz. Biz inanıyoruz ki; ancak birlik olursak, sorunlarımızı görünür kılabilir, güçlü şekilde ifade edebilir ve çözüm için somut adımlar atabiliriz. Kamu diş hekimlerinin mesleki saygınlığını, haklarını ve geleceğini korumak amacıyla çıktığımız bu yolda, tüm meslektaşlarımızı DİŞHEK-SEN çatısı altında birleşmeye davet ediyoruz" denildi.