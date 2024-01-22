Dr. Mert Atak: Kıl dönmesi, lazer terapisiyle 30 dakikada tedavi edilebilir

Yayınlanma: 22.01.2024 - 12:10

Güncelleme: 22.01.2024 - 12:10

Dünya genelinde birçok kişi, günlük yaşamlarını olumsuz etkileyen kıl dönmesi gibi sorunlarla mücadele ederken bu problemin sebeplerini ve çözüm yollarını araştırıyor. Tıpta pilonidal sinüs şeklinde ifade edilen kıl dönmesinin özellikle erkeklerde yaygın görülen bir cilt sorunu olduğunu belirten Proktoloji Uzmanı Dr. Mert Atak ise kıl dönmesi hakkında merak edilenleri paylaşırken, öne çıkan tedavi yöntemlerini de açıkladı. Son yıllarda kadınlarda da fark edilir seviyede artış kaydedildiğini, buna rağmen yine de erkeklerde kadınlara göre yaklaşık 3 kat daha fazla ortaya çıktığını aktardı.

“Kıl dönmesi, 30 yaşın altındaki erkeklerde daha sık görülüyor”

Kıl dönmesinin genellikle erkeklerin kuyruk sokumu bölgesinde görüldüğünü söyleyen Dr. Mert Atak, “Kıl dönmesini saç derisi, sırt veya ense gibi bölgelerden gelen tüy ve kılların deri içine gömülmesiyle oluşan kistik bir yapı sonucu olarak tanımlayabiliriz. Deri altındaki kistin kıl, yağ, epitel doku ve diğer deri artıklarıyla dolup iltihaplanmasıyla ortaya çıkıyor. Bu durum, özellikle 30 yaşın altındaki erkeklerde yaygın olarak görülüyor ve günlük yaşamlarının kalitesini olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla cerrahi müdahaleyle tedavi edilmesi gerekiyor” dedi.

“Lazer terapisi, 30 dakikada tamamlanıyor”

Lazer Destekli Fistulotomi (LAFT) prosedürünün hastalara hızlı ve rahat bir iyileşme süreci sağladığını aktaran Proktoloji Uzmanı Dr. Mert Atak, “Lazer terapisi, pit deliklerini genişleterek kist boşluğuna girme prensibine dayanıyor. Mikro motor ile kist duvarı ve kıllar temizlendikten sonra, fiber optik lazer kullanılarak bölge içeriden yakılıyor ve yapıştırılıyor. Bu inovatif tedavi yöntemi, kıl dönmesine ameliyatsız bir çözüm sunuyor. Lokal anestezi kullanılarak gerçekleştirilen işlem, yaklaşık 30 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanıyor. Hastalar, işlemin ardından herhangi bir ağrı veya rahatsızlık hissetmiyor. Hatta, günlük yaşamlarına hemen geri dönebiliyorlar” ifadelerini kullandı.

“Kişiye özel tedavi planı oluşturuyorum”

Lazer terapisi işleminden sonra bakım sürecinin evde uygulanabilen basit pansumanlarla yönetilebileceğini vurgulayan Proktoloji Uzmanı Dr. Mert Atak, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Lazer terapisi, kıl dönmesi deliklerini hassas bir şekilde hedefleyerek etkili bir sonuç elde edilmesini sağlıyor. Minimal invaziv bir yaklaşımla geleneksel yöntemlere kıyasla ağrı ve rahatsızlık düzeyi düşürüyor, iyileşme sürecini hızlandırıyor. Enfeksiyon riskini azaltıyor. Lazer tedavisi ayrıca, kıl dönmesi probleminin tekrarlama ihtimalini de azaltabiliyor. Ben de Ankara’daki kliniğimde kıl dönmesi tedavisinde bireye özel, en uygun planlamayı yapıyorum. Tedaviyi daha konforlu bir sürece dönüştürerek hastalarımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlığına kavuşmalarını sağlıyorum.”