Enerji içecekleri gerçekten enerji veriyor mu? Uzmanlar açıkladı

Yayınlanma: 20.02.2025 - 11:14

Güncelleme: 20.02.2025 - 11:14

İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Uzm. Dr. Kemal Kürkçü, gençler arasında yaygın olarak tüketilen enerji içeceklerinin ciddi kalp rahatsızlıkları ve ritim bozukluklarına neden olabileceğini belirtti. Enerji içeceklerinin üzerindeki “sporcu içeceği değildir” ibaresine dikkat çeken Kürkçü, bu ürünlerin içerdiği yüksek kafein miktarının kalp ve böbrek rahatsızlıklarını tetikleyebileceğini vurguladı.

"ENERJİ VERDİKLERİ SÖYLENEMEZ"

Dr. Kürkçü, enerji içeceklerinin aslında enerji vermediğini ve adlarının yanıltıcı olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Enerji içecekleri adıyla yanlış anılıyorlar. Enerji verdikleri iddia edilse de içeriklerine baktığımızda şeker, kafein, tuz, ginseng, B vitamini gibi maddeler bulunuyor. Bunlar masum gibi görünse de özellikle mısır şurubu içeren yüksek miktardaki şeker ve kafein ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Günlük şeker ihtiyacının çok üzerinde bir şeker oranı içeriyorlar. Ayrıca, içerdikleri kafein miktarı günlük ihtiyacın 20 katına kadar çıkabiliyor."

"CİDDİ YAN ETKİLERE YOL AÇABİLİR"

Kürkçü, enerji içeceklerinin yüksek dozda tüketilmesi durumunda oluşabilecek sağlık risklerine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu içeceklerin aşırı tüketimi kalp hızında artış, ritim bozukluğu, tansiyon yükselmesi, ellerde titreme, mide ve bağırsak problemleri, sık idrara çıkma ve uyku sorunlarına yol açabilir. Bu riskler göz ardı edilmemeli ve özellikle gençler bilinçlendirilmelidir. Günlük enerji ihtiyacı doğal yollarla, örneğin çay tüketimi ile de sağlanabilir."

Uzmanlar, enerji içeceklerinin bilinçsiz tüketilmemesi gerektiğini vurgulayarak, özellikle gençler ve kalp rahatsızlığı olan bireylerin bu tür ürünlerden kaçınmaları gerektiğini belirtiyor.