Genç yaşta hızla yayılıyor: Karın ağrısı ve ishal şikayeti olanlar dikkat!

Bağışıklık sisteminin sindirim sistemine karşı geliştirdiği anormal yanıt sonucu ortaya çıkan İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları (İBH), toplum sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuzhan Öztürk, kronik seyreden ve ataklarla ilerleyen bu hastalık grubunun çoğunlukla Crohn hastalığı ve ülseratif kolit olarak iki farklı türde görüldüğünü belirtti.

CROHN VE ÜLSERATİF KOLİT ARASINDAKİ FARK NEDİR?

İki hastalığın benzer belirtiler gösterse de yapısal olarak farklılıklar barındırdığını kaydeden Prof. Dr. Öztürk, aralarındaki farkı şu sözlerle açıkladı:

"Crohn hastalığı ağızdan anüse kadar sindirim sisteminin herhangi bir bölümünü tutabiliyor ve bağırsak duvarının tüm katmanlarını etkileyebiliyor. Ülseratif kolit ise genellikle kalın bağırsak ve rektumda görülüyor, bağırsak yüzeyinde iltihaplanmaya yol açıyor. Her iki hastalık da kronik seyrediyor ve ataklarla ilerleyebiliyor."

"ŞİKAYETLERİN AZALMASI HASTALIĞIN GEÇTİĞİ ANLAMINA GELMEZ"

Hastalık belirtilerinin zaman zaman şiddetlenip sakinleşebildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Öztürk, en sık karşılaşılan semptomları; uzun süren ishal, karın ağrısı, dışkıda kan, kilo kaybı, halsizlik ve iştahsızlık olarak sıraladı. Bazı hastalarda eklem ağrıları, ağız yaraları ve cilt problemlerinin de eşlik edebileceğini söyleyen Öztürk, "Şikayetlerin dönem dönem azalması, hastalığın geçtiği anlamına gelmez" diyerek hastaların yanılgıya düşmemesi gerektiğinin altını çizdi.

MODERN YAŞAM VE STRES GÖRÜLME SIKLIĞINI ARTIRDI

İBH'nin özellikle genç erişkinlerde sık görülmeye başladığını vurgulayan Öztürk, son yıllardaki yaşam tarzı değişikliklerine işaret etti: "Düzensiz beslenme, stres, sigara kullanımı ve çevresel faktörlerle hastalığın görülme sıklığında artış gözlemliyoruz. Ayrıca aile öyküsü olan bireylerde risk daha yüksek olabiliyor."

GECİKEN TANI CERRAHİYE YOL AÇABİLİR

Aylarca devam eden bağırsak şikayetlerinin asla normal kabul edilmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Öztürk, erken dönemde yapılacak bir kolonoskopi ve gerekli tetkiklerin hastalığı kontrol altına alacağını ifade etti. Tanıda geç kalınmasının bağırsakta kalıcı hasara, daralmaya ve nihayetinde cerrahi gereksinime (ameliyata) yol açabileceğini söyleyen uzman, tedavi sürecinin kişiye ve hastalığın şiddetine göre ilaç ya da biyolojik tedavilerle şekillendiğini aktardı.