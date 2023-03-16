Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 10:42

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 10:42

Hayvanlarda görülen şap hastalığı Manisa'dan sonra başka illerde de görülmeye başlandı. Peki, hangi illerde şap karantinası var? Hangi köyler şap karantinasına alındı? İşte, ayrıtnılar...

HANGİ İLLERDE ŞAP KARANTİNASI VAR?

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden sonra Zonguldak’ta Ereğli, Alaplı, Kozlu, Gökçebey ilçeleri ve merkeze bağlı köylerde ahırlarda inek, koyun ve keçi gibi hayvanlarda şap hastalığı tespit edildi. Devrek ilçesi ise önlem amacıyla kapsama alınarak toplam 215 köy karantina altına alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hastalığın görüldüğü bölgelerde aşılama çalışması başlattı.

ŞAP HASTALIĞI NEDİR?

Şap hastalığı çift tırnaklı hayvanların akut seyirli, çok bulaşıcı ve zoonotik karaktere sahip viral bir enfeksiyonudur. Hastalığın bulaşma oranı yüksek olup, hassas hayvan topluluklarında (popülasyonlarında) % 100'e kadar ulaşabilmektedir.

Şap hastalığı belirtileri nedir, nasıl bulaşır?