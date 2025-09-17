Hastalar 150 kilometrelik mesafeye sevk edilmek durumunda bırakılıyor: Hastaların yaşam hakkı risk altında

Genel Sağlık-İş Sendikası, Şanlıurfa Ceylanpınar’da bulunan 3 adet Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun (ASHİ) mevcut personel ve fiziki koşulları nedeniyle hem Ceylanpınar’ın yüz bini aşkın nüfusuna hem de Suriye’nin Resulayn kentinden gelen ek nüfusa hizmet vermekte yetersiz kaldığını açıkladı. Sağlık emekçilerinin yeni ASHİ talebinin yönetim tarafından ‘‘Nüfus yeni ASHİ açılışı için yeterli değildir’’ denilerek reddedildiğini duyuran sendika, Ceylanpınar’ın nüfusunun bile yeni bir ASHİ açılışını zorunlu kıldığını ifade etti.

Ceylanpınar Devlet Hastanesi’nde MR cihazlarının bulunmaması, yetersiz personel sayısı ve fiziki koşullar nedeniyle hastaların 150 km uzaklıktaki Şanlıurfa’ya nakledilmek zorunda bırakıldığını belirten sendika, bu nakillerin ise sık sık arızalanan ambulanslar ile yapıldığını ve hastaların yaşam hakkının ciddi risk altına sokulduğunu duyurdu.

Yenidoğan bebeklerin nakli konusunda kritik ihlallerin yaşandığını açıklayan sendika bu konuya ilişkin ise, "Hukuken ve tıbben yalnızca yenidoğan ambulansları ile yapılması gereken bu nakiller, acil yardım ambulansları ile, üstelik sağlık çalışanlarının kucağında bebekleri tutmak zorunda bırakıldığı son derece tehlikeli ve hukuka aykırı uygulamalarla gerçekleştirilmektedir. Bu durum, hem Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşama hakkının hem de sağlık hizmetinin güvenli ve bilimsel esaslara uygun sunulması yükümlülüğünün ağır bir ihlalidir" açıklamasını yaptı.

"SORUMLULUKLAR YERİNE GETİRİLMELİ"

Genel Sağlık İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur ihlallerin halkın sağlık hizmetine erişim hakkını, sağlık emekçilerinin güvenli, nitelikli ve mevzuata uygun hizmet sunma yükümlülüğünü ortadan kaldırdığını vurguladı. Uğur, "Yeni ASHİ açılışı, yenidoğan nakil ambulanslarının tahsisi, ambulansların bakım ve onarımlarının yapılması ve hastanenin fiziki/personel yetersizliklerinin giderilmesi için ilgili kurum ve yetkililer ivedilikle sorumluluklarını yerine getirmelidir. Genel Sağlık-İş, bu hak ihlallerinin takipçisi olacak, halkın ve sağlık emekçilerinin yanında olmaya devam edecektir" dedi.