Hemoroit hastalığında lazer tedavisi
Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak, hemoroit (basur) sağlık sorunundan 'lazer tedavisi' ile kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.
Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak, halk arasında basur olarak bilinen hemoroit hastalığının toplumda oldukça sık görülen, yaşam kalitesini düşüren bir hastalık olduğunu belirterek, ”Toplum da hemoroit makatta ele gelen şişlik olarak tanımlanır ve kanama şikayeti ile doktora başvurulan bir şikayettir. Makattaki venüz yastıkçıkların genişlemesi sonucu, makattan dışarı gelen sarkma, ele gelen şişlik yada kanama şikayetleri ile bize başvurabiliyorlar. Yıllardır hem erkeklerin hem de kadınların korkulu rüyası bu hastalık lazer tedavisi ile korkulacak bir operasyon olmaktan çıktı” dedi.
10 DAKİKALIK İŞLEM
Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak, lazer ile hemoroit tedavisinde ağrılı süreçlerin yaşanmadığını ifade ederek, ”Lazerle hemoroit tedavisinde işlem 10 dakika kadar sürmekte ve yıllardır çekilen bu halk arasında basur denilen hemoroit hastalığından kurtulabiliyorsunuz. Hastaneye yatmadan, günü birlik şekilde uygulanan bu yöntem kişinin de yüzünü güldürüyor. Fakat uygun tedavi edilmediği takdirde bu sağlık sorunu tekrarlayabilir. Şayet lazerle tedavi yönteminde uygun bir şekilde başarılı bir şekilde bu yöntem yapılırsa müdahale edilen noktada tekrar şikâyet yaşamazsınız” diye konuştu.
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