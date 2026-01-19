İYİ Partili Ergun: ‘Aile hekimliği sistemi ihmal edilemez’

İYİ Parti Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun, aile hekimliği sisteminde yaşanan ciddi yapısal sorunların araştırılması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yazılı olarak cevaplandırması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne soru önergesi verdi.

Ergun, birinci basamak sağlık hizmetlerinin bel kemiğini oluşturan aile hekimliği sisteminin; son yıllarda artan iş yükü, personel yetersizliği, randevuya erişim sorunları ve özlük haklarındaki gerilemeler nedeniyle sürdürülemez bir noktaya geldiğini ifade etti. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre çok sayıda aile hekiminin görevinden ayrıldığı, bazı Aile Sağlığı Merkezlerinin ise kapanmakta ya da fiilen hizmet veremez hâle gelmekte olduğu vurgulandı.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINI KORUYAN, VATANDAŞIN NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ ALMASINI SAĞLAYAN YAPI TESİS EDİLMELİ"

Ergun, önergesinde 2024 ve 2025 yıllarında görevinden ayrılan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı sayısını, Türkiye genelinde aktif olarak hizmet veren ASM sayısını ve son iki yılda kapanan merkezlerin durumunu sordu. Ayrıca bir ASM’ye düşen ortalama nüfusun Dünya Sağlık Örgütü standartlarına uygun olup olmadığına dikkat çekti.

Önergede, aile hekimlerinin randevu sistemlerinde yaşanan yoğunluk ve erişim sorunlarının giderilmesine yönelik Bakanlık tarafından yürütülen bir çalışma olup olmadığı da gündeme getirildi. Bunun yanı sıra aile hekimlerinin özlük hakları, çalışma saatleri ve ücretlendirme sisteminde iyileştirme yapılıp yapılmayacağı soruldu.

Ergun, birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için kısa ve orta vadede alınması planlanan tedbirlerin kamuoyuyla paylaşılmasının zorunlu olduğunu belirterek, “Vatandaşın sağlık hizmetine ilk temas noktası olan aile hekimliği sistemi ihmal edilemez. Hem sağlık çalışanlarını koruyan hem de vatandaşın nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmeti almasını sağlayan bir yapının acilen tesis edilmesi gerekmektedir” dedi.