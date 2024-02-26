İzmir Tabip Odası'nda seçim heyecanı: İzmir Hekim Dayanışması Grubu aday oldu

Yayınlanma: 26.02.2024 - 12:39

Güncelleme: 26.02.2024 - 12:39

İzmir Hekim Dayanışması Grubu, İzmir Tabip Odası’nda gerçekleşecek seçimlerde aday olduklarını duyurdu.

İzmir Tabip Odası’nda İzmir Hekim Dayanışması Grubu Seçim Bildirgesi'ni okuyan doktorlar "Dayanışma" çağrısı yaptı.

Bildirgede şu ifadeler yer aldı: “Bizleri buluşturacak, birbirimize güvenimizi arttıracak, dünün kalıplarının ötesine geçecek, etkin, mücadeleci ve erişilebilir bir meslek örgütüne her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Demokratik kitle meslek örgütleri, iktidarın işlevsizleştirme ve itibarsızlaştırma çabalarına karşı, demokratik bir işlerlikle, kitlesiyle güçlü, yaygın bağlar içerisinde olmalıdır. Hekimlerin demokratik kitle meslek örgütü tabip odaları ve TTB mücadelelerini her koşulda hiç bir güç odağının yönlendirmesine izin vermeden, kitlesinden aldığı güçle ve kararlılıkla sürdürmelidir. Katılımcı bir demokrasiyle hekimlerce onaylanan politikaların hayata geçirilmesi, dayanışmanın güçlendirilmesi, hekimlerin meslek örgütlerinden kopmalarının ve giderek yalnızlaşmalarının, güçsüzleşmelerinin önüne geçecektir. Gücünü kendi üyelerinden alan, siyaseten bağımsız ve gündelik siyasetin ötesine geçen, hekimlik değerlerini ve evrensel insan haklarını savunan, kendi örgütsel dinamiğini doğrudan demokrasi uygulamalarına dayandıran ve hekimlik mesleğinin sorunlarını sağlık hakkıyla birlikte yorumlayan bir tabip odasını ve Türk Tabipleri Birliği’ni var etmek zorundayız. Hekimlerin yalnızlık, mutsuzluk ve geleceğe ilişkin umutsuzluk sarmalından ‘Dayanışma’ ile çıkabileceğine inanıyoruz. Meslek odamızı bu dayanışmanın yükseltildiği, hekimlerin birlik olmaktan doğan güçlerini kullanarak daha iyi bir ülke, daha iyi bir sağlık ortamı mücadelelerini hayata geçirebilecekleri bir kitle örgütü yapmak adına İzmir Hekim Dayanışması Grubu olarak İzmir Tabip Odası seçimlerinde aday olduğumuzu ilan ediyoruz. Dayanışma ile başaracağımıza inanıyoruz.”