Jinekolojik kanserlerde erken tanı hayat kurtarıyor

Yayınlanma: 08.04.2025 - 11:50

Güncelleme: 08.04.2025 - 11:50

Türk Jinekolojik Kanser Vakfı Başkanı Prof. Dr. Polat Dursun, her yıl dünyada 1,5 milyon, Türkiye'de ise 15-20 bin jinekolojik kanser vakasının görüldüğünü, düzenli kontrolün erken teşhis için önemli olduğunu bildirdi.

Dursun, yaptığı açıklamada kanser farkındalığını artırmanın, vatandaşları düzenli muayenelere yönlendirilmenin önemine işaret etti.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kanserin dünyada her yıl 18 milyon kişiyi etkilediğini aktaran Dursun, "Jinekolojik kanserler bunların içinde önemli bir yer tutmaktadır. Her yıl dünyada 1,5 milyon jinekolojik kanser görülmektedir. Türkiye'de her yıl 15-20 bin arasında jinekolojik kanser vakası görülmektedir. Bu hastaların yarısını, hatta yarısından daha fazlasını jinekolojik kanserler nedeniyle kaybediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadınların jinekolojik kanserden korunması için dikkat etmesi gereken durumların başında sağlıklı beslenme geldiğini vurgulayan Dursun, bunun yanında hareketlilik ve düzenli muayenenin de önemli olduğunun altını çizdi.

Dursun, karın şişliği, ağrısı, kabızlık ve düzensiz adet kanamaları durumunda jinekolojik muayeneye gidilmesi gerektiğini ifade ederek, "Her kanserde olduğu gibi jinekolojik kanserlerde de erken tanı hayat kurtarıcı bir yaklaşımdır. Erken tanının olabilmesi için kadınların düzenli aralıklarla jinekolojik muayeneye gitmesi gereklidir. Pap-Smear testi, HPV (Human Papilloma Virüsü) testi yaptırması ve HPV'nin yol açtığı kanserlere karşı korunmak için HPV aşılarını yaptırması çok önemlidir." dedi.

"JİNEKOLOJİK KANSERLER HER ZAMAN ERKEN TANI VERMEZ"

Hastalık belirtisi ve şikayeti olmayan kadınların da yılda bir kez jinekolojik muayene yaptırması gerektiğinin altını çizen Dursun, şu bilgileri verdi:

"Jinekolojik kanserler her zaman erken tanı vermeyen kanserlerdir. Özellikle yumurtalık kanseri muayene ve ultrason sırasında teşhis ediliyor. Aynı zamanda hastalarımızın pediatrik yaş grubundan itibaren HPV aşısı yaptırması da çok önemli. Rahim ağzı kanseri (serviks), vulva ve vajina kanserlerinden, genital siğillerden korunmak için 11 ila 15 yaş arasındaki kız çocuklarına ve erkek çocuklarına HPV aşısı dünyada önerilmektedir."

Türkiye'nin jinekolojik kanser cerrahisinde dünyada önemli bir yere sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Dursun, hastaların tedavilerinin dünya standartlarındaki jinekolojik onkoloji uzmanları tarafından yapıldığını kaydetti.