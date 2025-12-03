Karbonmonoksit zehirlenmelerine kış uyarısı: 'Baş ağrısı bile ihmal edilmemeli'

Manisa Şehir Hastanesi Acil Tıp Uzman Hekimi Dr. Berna Kalender Alyanak, kış aylarında karbonmonoksit zehirlenmelerinin ciddi şekilde arttığını belirterek vatandaşları uyardı. Kış aylarında karbonmonoksit zehirlenmelerinde artış yaşandığına dikkat çeken Alyanak, "Karbonmonoksit zehirlenmelerindeki en büyük risk faktörü iyi çalışmayan ısınma sistemleridir. Bacası çekmeyen odun kömür sobaları, bacasız çalışan gaz sobaları, şofbenler, kapalı ortamlarda yıkılan mangallar, yangınlar en sık karşınıza çıkan zehirlenme nedenleridir" dedi.

Karbonmonoksit zehirlenme şüphelerinde basit bir baş ağrısının dahi ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Alyanak, semptomların geniş bir yelpazeye sahip olduğunu söyledi. Alyanak, "Öncelikle eğer karbonmonoksit gazına maruz kalabileceğimiz bir ortamdaysak ne gibi semptomlar yaşayacağımızı iyi bilmemiz lazım. Çünkü karbonmonoksit zehirlenmesi acil tıbbi yardım gerektiren bir durumdur. Basit semptomlardan ağır semptomlara kadar geniş bir çerçeve içerisinde tablolarla karşılaşabiliyoruz. Çünkü karbonmonoksit gazı en çok oksijene ihtiyacımız olan organlarımızı etkiler. Bunun da başında beynimiz ve kalbimiz gelir. Basit bir baş dönmesi, baş ağrısı, sersemlik hissi, halsizlik, bilinç kapalılığı, koma, hatta beyin ölümüne kadar geniş bir yelpaze ile karşımıza gelebilir. Aynı zamanda kardiyak etkilerinden dolayı göğüs ağrısı, nefes darlığı, kalp ritim bozuklukları, kalp krizleri ve ani kalp ölümlerle karşılaşabiliyoruz. Bunun yanı sıra bulantı, kusma ve nefes darlığı da en sık duyduğumuz semptomlar arasında" ifadelerini kullandı.

Karbonmonoksit zehirlenme şüphelerinde yapılması gerekenler hakkında bilgi veren Alyanak, "İlk yapmamız gereken, ortamın kapı ve penceresini açarak hava sirkülasyonu sağlayarak karbonmonoksit gazını tahliye etmemiz gerekmekte. Eğer çıkarabiliyorsak, mutlaka etkilenen kişileri temiz havaya çıkarmalı ve hemen 112 ekiplerini aramalıyız" dedi.

Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı önlem alınması gerektiğini ifade eden Alyanak, "Kar kış mevsiminde maalesef bu olaylarla sıkça karşılaşıyoruz. Bunları en aza indirgemek için bizlerde önlemlerimizi almalıyız. Neler yapabiliriz? Öncelikle baca ve ısınma sistemlerinin düzenli kontrolü ve temizliği çok önemli. Aynı zamanda odun ve kömür sobalarının gece yatarken söndürülmesi ve mümkünse eğer lodoslu havalardaysa hiç yakılmaması gerekmektedir" diye konuştu.