Kasık fıtıklarında erken tanı hayati önem taşıyor

Kasık fıtıklarının toplumda sık görülen ancak ihmal edildiğinde hayati sonuçlara yol açabilen bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Levent A. Kazak, hastalığın karın içi organların kasık bölgesindeki zayıf noktalardan dışarı doğru çıkmasıyla oluştuğunu söyledi. Kazak, erkeklerde kadınlara oranla yaklaşık 10 kat daha fazla görülen kasık fıtığının, erkeklerde yaşam boyu görülme riskinin yüzde 25 civarında olduğunu ifade etti.

Kasık fıtığının en belirgin belirtilerinin kasık bölgesinde şişlik, ağrı ve rahatsızlık hissi olduğunu belirten Kazak, bazı vakalarda şişliğin hentbol topu büyüklüğüne kadar ulaşabildiğini kaydetti. Hastalığın tedavi edilmemesi halinde ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini dile getiren Kazak, "Bağırsak ve yağ dokusunun sıkışarak çürümesi yani nekroza gitmesi, kan zehirlenmesine kadar varabilen ağır tablolara neden olabilir. Ayrıca fıtığın uzun süre testis torbasında kalması testis fonksiyonlarını bozabilir, genç hastalarda kısırlık riskini artırabilir" diye konuştu.

Kasık bölgesinde şişlik ve ağrı hisseden hastaların vakit kaybetmeden bir genel cerrahi uzmanına başvurması gerektiğinin altını çizen Opr. Dr. Levent A. Kazak, erken teşhis ve uygun tedaviyle kasık fıtıklarının büyük ölçüde sorunsuz şekilde tedavi edilebildiğini sözlerine ekledi.