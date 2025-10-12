Kentsel dönüşümde gizli tehlike: Asbest soluyoruz

Türkiye’de hızla ilerleyen kentsel dönüşüm projeleri, barınma hakkı ve yapı güvenliği kadar halk sağlığı açısından da tartışma konusu. Türk Toraks Derneği’nin yayımladığı basın bildirisinde, eski yapılarda bulunan asbestin yıkım sürecinde çevreye yayılabileceği ve bu durumun solunum yolu hastalıklarını tetikleyebileceği uyarısı yer alıyor.

Türk Toraks Derneği Torasik Onkoloji Çalışma Grubu Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Feride Marım, “Kentsel dönüşüm süreci ülke genelinde asbest maruziyetini artırmış olabilir” ifadelerini kullandı.

Marım, asbestin, Türkiye’de 2010’da yasaklandığına dikkat çekerek özellikle bu tarihten önce yapılan tüm evlerde asbest kullanıldığını belirtti. Avrupa’da ve Türkiye’de yıllardır devam eden kentsel dönüşüm sürecinde evlerin yıkımı sonrası asbestin serbestleşmesinin ve asbeste maruziyetin artmasının ilerleyen yıllarda hastalıkların artmasına sebep olabileceğine dikkat çeken Marım, “Son yıllarda yaşadığımız deprem felaketleriyle ilişkili yıkımlar da riski artırmakta” diye konuştu.

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Ethem Yıldız da çalışma ortamlarından kaynaklı risk gruplarına değinerek “Uzun vadede mezotelyoma, akciğer kanserleri ve kronik akciğer hastalıkları (KOAH) gibi ağır sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekti. Yıldız, “Önceliğimiz, bu grupların sağlığını korumaya yönelik önleyici politikaların hayata geçirilmesi” dedi. l