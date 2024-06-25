‘Kimse aile hekimi olmak istemiyor’

Ordu Tabip Odası Başkanı Ömer Ufkun Yıldırım, kentteki sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunları Cumhuriyet’e anlattı. Kent genelinde yandal branşlarında eksiklik ve yetersizlik olduğunun altını çizen Yıldırım, “Bunların yeni hastane tamamlanınca giderileceğini tahmin ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 25.06.2024 - 04:00
‘Kimse aile hekimi olmak istemiyor’
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Sadece hastane yapmanın sorunları çözmede yeterli olmayacağının altını çizen Yıldırım, “Kurumları layıkıyla ve adil şekilde yönetmek, hekim ve sağlık çalışanlarının memnuniyeti sağlamak, popülist sağlık politikalarını terk etmek artık bir gerekliliktir” diye konuştu.

Aile hekimliğindeki acı tabloya dikkat çeken Yıldırım, “Aile sağlığı çalışanı eksikliği Ordu ilimizde yüzde 20’lere ulaştı. Aile hekimliği uygulamasında kişi ister ve tercih ederse yerleşir. Yani kimse aile sağlığı çalışanı olmak istemiyor” dedi.

Aile hekimliği sisteminin her geçen gün kan kaybettiğini vurgulayan Yıldırım, “Aile hekimliği dinamiklerini bilmeyen yöneticiler, uygulamanın ruhuna aykırı şekilde davranmaktalar. Sahanın dinamiklerine hâkim temsilcilerle hareket etmek, istişare yapmak her zaman daha doğru sonuçlar doğuracaktır” ifadelerini kullandı.


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