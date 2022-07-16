Koronavirüs geçirenlerde göz sağlığı da bozuluyor
Bilimsel araştırmalara göre koronavirüs akciğerlerin yanı sıra diğer birçok organı da etkiliyor.
Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Nihat Tamer, koronavirüsün göze etkisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Tamer, “Koronavirüs, etkisini hücrelerde bulunan ACE2 reseptörüne bağlanarak gösterir. ACE2 reseptörleri vücutta solunum yollarında, sindirim sistemi ile vücudun damar yapılarında bulunur. Gözlerin de damar yapısında da bulunur. Bu nedenle virüsün bulaştığı hastalarda solunum problemlerine ve damarsal problemlere bağlı hastalıklar görülürken gözleri de etkileyebiliyor” dedi.
Tamer, koronavirüs geçirenlerde görme problemlerinin geliştiğini belirterek “Koronavirüs, retina diye adlandırdığımız; gözün arka tabakasını oluşturan ve görmemizi sağlayan zar şeklindeki tabakaya tutunuyor. Bu durum da yakın görmede sorun, damarlarda kalınlaşma, retinada kanama, görme kaybı gibi birçok göz hastalığını beraberinde getiriyor.
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