Koruyucu sağlık hizmetlerinde yaşanan ‘sorunlar yumağı’ büyüyor

Yayınlanma: 16.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.10.2024 - 04:00

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlandığı söylenen aile hekimliğine ilişkin yeni yönetmelik taslağına ilişkin tartışmalar sürerken, koruyucu sağlık hizmetlerinde de sorunlar her geçen gün artıyor. Meslek örgütlerinin, aile hekimleri ve sağlık çalışanlarına yapılan ödemelerin tırpanlanması başta olmak üzere birçok sorunu barındıran taslağa ilişkin tepkisi büyüyor. Sağlık Bakanlığı’nın yönetmeliği çıkarmakta ısrarcı olduğu öğrenilirken hekimler ve sağlık emekçileri 19 Ekim’de Ankara’da yapılacak büyük mitinge hazırlanıyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelecek olan aile hekimleri Anıt Park’tan Sağlık Bakanlığı’na “Yönetmeliği geri çekin” diye seslenecek.

Öte yandan Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHEK) Başkanı Emrah Kırımlı, hepatit B ve tetanos aşılarının bebeklerle çocuklara yeterli dağıtılmadığını aktardı. Kesi vakalarında yapılan tetanos aşılarına ulaşılamadığını bildiren Kırımlı, “Aşı reddini yasallaştırdılar. Bir diyabet hastası ‘Ben insülin kullanmıyorum’ diye bildirmiyor ama aşı retçinin bunu bildirmesi gerekiyor. Üç tane aşı varsa elimizde, altı kişiden üçü aşıyı reddetse aşı olmak isteyen kişiye aşı yetiyor. Böyle bir sistem var. Bakanlık ‘aşı reddi’ üzerinden aşı yokluğunu çözmeye çalışıyor. Aşılanmayanlar yüzünden aşılılar da riske giriyor. Bu sefer aşılılar hastalınınca ‘Biz gidip aşı olduk, niye hastalandık’ diyecekler. Aşıya güven azalacak” ifadelerini kullandı.

‘BOĞMACADAN ÖLÜYORLAR’

Acil durumlarda gereken aşıları bile yapamadıklarını belirten Kırımlı, “Hastane, hastayı bize gönderiyor ‘Hepatit B aşısı yap’ diye. Biz, ‘Aşı yok’ deyip gönderiyoruz. Çocuk ve bebeklerde aşıyı erteleyerek yapıyoruz” diye konuştu. Kırımlı, “Hastalıklar artıyor. Kızamık ve boğmaca gibi hastalıkların tarihe gömülmesi gerekirken boğmacadan çocuklar ölüyor, kızamık hastası sayısı tırmanıyor. Çocuklardan ‘oyuncak vergisi’ almasınlar. Çocuklara aşı alsınlar” tepkisini gösterdi.

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri’nde de sorunlar olduğunu söyleyen, doğum kontrol hapları ve malzemelerinin yıllardır verilmediğine dikkat çeken Kırımlı, “Kanser tarama yapamıyoruz. Mamografi randevusu yok” dedi.