Lenfoma erken teşhisle büyük oranda tedavi edilebiliyor

Hematoloji Uzmanı Dr. Ülkü Ozan, lenfomanın erken teşhisle büyük ölçüde tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu vurguladı. Lenfomanın, bağışıklık sistemine ait “lenfosit” adı verilen beyaz kan hücrelerinin kontrolsüz çoğalmasıyla geliştiğini ve halk arasında “lenf kanseri” olarak bilindiğini belirten Dr. Ozan, hastalığın belirtilerini ve tanı sürecini açıkladı.

BELİRTİLER VE B SEMPTOMLARI

Lenfomalar genellikle boyun, koltuk altı ve kasıklarda ele gelen ağrısız lenf düğümleri ile kendini gösteriyor. Göğüs boşluğundaki lenf nodları nefes darlığı ve ödem, karındaki lenf bezlerinin büyümesi ise ağrı, şişkinlik ve sindirim sorunlarına yol açabiliyor. Ayrıca hastalarda yüksek ateş, aşırı gece terlemeleri, iştahsızlık, hızlı kilo kaybı ve yaygın kaşıntı gibi “B semptomları” da görülebiliyor.

TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Lenfomadan şüphelenilen hastalara kan tetkikleri, ultrason, bilgisayarlı tomografi ve doku tanısı için biyopsi öneriliyor. Hodgkin ve Non-Hodgkin lenfomalar olarak iki ana gruba ayrılan hastalıkta tedavi, hastalığın tipi, evresi ve hastanın genel durumuna göre belirleniyor. Kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi, hedefe yönelik tedaviler ve CAR-T hücre tedavileri uygulanabiliyor. Tedaviye dirençli veya nükseden olgularda kök hücre nakli de bir seçenek.

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

Dr. Ülkü Ozan, “Erken teşhis ve tedavi ile Non-Hodgkin lenfoma olgularının yüzde 80’inden fazlasında tam yanıt sağlanabiliyor. Hodgkin lenfoma ise kemoterapiyle tam şifa elde edilen ilk kanser türü olma özelliğine sahip. Bu nedenle lenfoma belirtileri görüldüğünde vakit kaybetmeden hekime başvurulmalı” dedi.