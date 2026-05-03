Makyaj çantanızdaki gizli tehlike: Göz sağlığınızı kaybetmeyin!

Göz sağlığı, günlük hayatta farkında olmadan yaptığımız basit makyaj hatalarıyla büyük bir risk altına giriyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şermin Ünal İpçioğlu, bilinçsizce kullanılan kozmetik ürünlerin sadece alerji değil, ciddi göz enfeksiyonları ve kalıcı hasarlara neden olabileceğini açıkladı.

"MAKYAJ MALZEMESİ DİŞ FIRÇASI GİBİ KİŞİYE ÖZEL OLMALI"

Göz makyajında en sık yapılan hataların başında ürün paylaşımı ve mağazalardaki ortak deneme ürünlerinin kullanılması geliyor. Dr. İpçioğlu, "Göz enfeksiyonu geçiren birinin malzemesini kullanmak, hastalığı doğrudan kendi gözünüze taşımaktır. Mağazalardaki deneme ürünleri de yüzlerce kişi tarafından kullanıldığı için adeta bir bakteri havuzudur" diyerek vatandaşları uyardı.

SÜRESİ DOLAN ÜRÜNDE BAKTERİ ÜREDİĞİ KANITLANDI

Pek çok kullanıcının yaptığı "bitene kadar kullanma" alışkanlığına da değinen İpçioğlu, kozmetik ürünlerin açıldıktan sonraki ömrünün oldukça kısa olduğunu hatırlattı. Ürünlerin ambalajı üzerinde yer alan son kullanma tarihlerine titizlikle uyulması gerektiğini belirten uzman, "Makyaj malzemesi bitmemiş olsa dahi 3 ya da 4 ay sonra atılmalıdır. Yapılan araştırmalar, bu süreyi aşan ürünlerin hemen hepsinde zararlı bakterilerin ürediğini kanıtlamıştır" ifadelerini kullandı.

KİRPİK DİPLERİNDEKİ GİZLİ TEHLİKE: YAĞ BEZLERİ TIKANIYOR

Makyajın uygulama tekniği de en az hijyen kadar önem taşıyor. Özellikle eyeliner ve göz kalemi kullananları uyaran Op. Dr. İpçioğlu, şu teknik ayrıntılara dikkat çekti:

"Kirpiklerin göze yakın iç kısımlarında gözyaşı kalitesini sağlayan Meibomian yağ bezleri bulunur. Makyaj malzemelerini bu iç kısma sürmek bezlerin tıkanmasına, gözde batma, kızarıklık ve arpacık oluşumuna neden olur. Ürünler mutlaka kirpiğin dış kısmına ve gözden uzağa doğru uygulanmalıdır."

ALERJİK BÜNYELER İÇİN 'SIRAYLA DENEME' YÖNTEMİ

Alerji riski olan kişilerin birden fazla yeni ürünü aynı anda kullanmaması gerektiğini belirten uzmanlar, ürünlerin teker teker denenerek reaksiyon takibi yapılmasını öneriyor. Gözle temas halinde ise vakit kaybetmeden bol suyla yıkama yapılması ve şikayetlerin devam etmesi durumunda mutlaka bir göz hekimine başvurulması gerektiği vurgulanıyor.