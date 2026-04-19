Menenjit tartışmasına yanıt: ‘Menenjit salgını söz konusu değil’

Zonguldak’ta görülen menenjit vakasının ardından kamuoyunda “Salgın mı var?” sorusu gündeme gelirken İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Osman Küçükosmanoğlu, mevcut durumun bir salgına işaret etmediğini söyledi.

Küçükosmanoğlu, “Geçtiğimiz yıl içinde de benzer birkaç vaka görülmüştü. Bunlar sporadik, yani tek tük ortaya çıkan vakalar. Türkiye’de menenjit açısından bir patlama ya da yaygın salgın söz konusu değil” dedi.

Menenjite yol açan bir diğer etken olan meningokok bakterisine karşı Türkiye’de rutin bir aşılama programı bulunmadığını belirten Küçükosmanoğlu, bu aşının şu an yalnızca isteğe bağlı ve ücretli olarak yapılabildiğini söyleyerek “Meningokok kaynaklı menenjit daha az görülse de hızlı yayılabilme riski taşıyor. Bu nedenle dikkat edilmesi gereken bir tablo” ifadelerini kullandı.