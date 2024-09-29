Mevsim geçişlerindeki ısı değişimleri hastalıklara yakalanma riskini artırıyor

Yayınlanma: 29.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.09.2024 - 04:00

Mevsim geçişleri, düşen sıcaklıklarla beraber son günlerde gribal enfeksiyon vakalarında artış yaşanıyor. Burun akıntısı, ateş, boğaz ağrısı ve öksürükle ortaya çıkan gribal enfeksiyon toplu yaşam alanlarında hızla yayılıyor. Uzmanlar vücut direnci düşük ve kronik hastalıkları olanlarda, yaşlılar ile bebeklerde gribin daha ağır seyredebildiği uyarısında bulunuyor. Uzmanlar gribin okullarda çocuklar arasında da hızla yayıldığına dikkat çekerek sınıf ortamının ara ara havalandırılması gerektiğini ve çocukların sık sık ellerini yıkaması gerektiğine dikkat çekiyor.

Konuya ilişkin İstanbul Okan Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi, halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Tuğrul Erbaydar ile konuştuk.

‘KAPALI ALAN KULLANIMI’

Son zamanlarda üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış gözlemlediklerini ancak somut bir veri olmadığını söyleyen Erbaydar, “Sağlık Bakanlığı’nın grip benzeri enfeksiyonların neye bağlı olarak ortaya çıktığını izleyen raporları var. Buna göre grip benzeri enfeksiyon olgularının yüzde 3.3 gibi az bir oranı gerçek anlamda grip yani influenza. Onun dışında gözlenen enfeksiyonların içerisinde öne çıkan bir neden yok. Şu anda verilere göre bir virüse bağlı bir salgın durumu söz konusu değil” dedi.

Gözlemlenen durumun birçok çevresel nedenlerden dolayı olabileceğini kaydeden Erbaydar, “Mevsim geçişlerine bağlı nüfus hareketliliği, kapalı ortak alanların kullanımının artmasıyla bulaşmaların ortam olarak kolaylaşması söz konusu. Tatilciler, üniversiteye giden öğrenciler şehirler arası hareketlilik içerisindeler. Bu durum da küçük bir yeri etkileyen bir virüsün dağılmasına neden olabiliyor. Okullarda ve işyerlerinde de kapalı alanların kullanımı artıyor” ifadelerini kullandı.

‘MASKE TAKILMALI’

Bu süreçte yapılması gerekenlerden de bahseden Erbaydar şöyle konuştu: “Özellikle yurtlarda, okullarda, işyerlerinde kapalı alanların çok iyi havalandırılması gerekiyor. Kapalı alanlarda sigara yasağının titizlikle uygulanması gerekiyor. Klimalar hâlâ kullanımda onların da temizliklerinin ve bakımlarının yapılması önemli bir konu. Öte yandan solunum enfeksiyonu geçiren kişiler maske takarak diğerlerini korumalı. Yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanlar grip ve zatürre aşılarını yaptırmalı. Havalar soğumaya başladığında uygun kıyafet seçimine de dikkat etmek gerekiyor.”