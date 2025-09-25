‘Obezite, endometrium kanseri riskini artırıyor’

Prof. Dr. İsa Aykut Özdemir, obez kadınlarda endometrium kanseri görülme sıklığının normal kadınlara kıyasla 2 ila 4 kat daha fazla olduğunu, bu kanserin erken evrede yakalanması halinde tedavi başarısının çok yüksek olduğunu, ancak ileri evrede ölüm riskinin ciddi biçimde arttığını belirtti.

‘OBEZ HASTALARDA ENDOMETRİUM KANSERİ RİSKİ YÜZDE 5 İLE 10 ARASINDA’

Türkiye'de kadınlarda görülen yüksek obezite oranının endometrium kanseri riskini ciddi ölçüde artırdığını dile getiren Prof. Dr. Özdemir, “Obezite, dünyada önemli bir sorundur. Genellikle kardiyovasküler sistem üzerindeki etkileri vurgulanmakta ve toplum bu konuda bilinçlendirilmektedir. Halbuki endometrium kanseri vakaları obez bireylerde çok daha sık görülmektedir. Obezitenin endometrium kanseriyle ilişkisi üzerine birçok ciddi araştırma yapılmış olmasına rağmen, bu durum kamuoyuna yeterince aktarılmamıştır.Ülkemizde obezite sıklığı kadınlarda yaklaşık yüzde 21, erkeklerde ise yüzde 14 civarındadır. Kadınlarda görülen bu yüksek oran, endometrium kanseri riskini de önemli ölçüde artırmaktadır. Normal popülasyonda kadınlarda ömür boyu endometrium kanseri görülme sıklığı yüzde 2,5 iken, obez hastalarda bu oran yüzde 5 ile yüzde 10 arasında değişmektedir” diye konuştu.

‘KADINLARIN YARISINDAN FAZLASI OBEZİTENİN ENDOMETRİUM KANSERİ RİSKİNİ ARTIRDIĞININ FARKINDA DEĞİL’

Kamuoyunda obezitenin endometrium kanseri ile olan ilişkisinin daha fazla vurgulanması gerektiğini belirten Özdemir şunları söyledi:

“Endometrium kanseri erken evrede yakalandığında basit yöntemlerle tedavi edilebilmekte ve oldukça başarılı onkolojik sonuçlar elde edilmektedir. Örneğin erken evrede yakalanmış bir endometrium kanseri, yüzde 85 oranında başarı ile laparoskopik veya robotik cerrahiyle kür sağlanarak tedavi edilebilmektedir. Ancak ileri evrelerde yakalandığında sonuçlar daha kötü olmakta ve ölüm oranı yükselmektedir. Araştırmalara göre endometrium kanseri hastalarının yüzde 58’i obezitenin bu hastalık için bir risk faktörü olduğunu bilmemektedir. Obez bireylerde endometrium kanserine bağlı ölüm riski, ideal kilosundaki kadınlara göre 2,5 ila 6 kat daha fazladır. Bu nedenle, kamuoyunda obezitenin endometrium kanseri ile ilişkisi daha güçlü bir şekilde duyurulmalı ve hastalar bu konuda bilinçlendirilmelidir. Kadınların ideal kilolarını korumaları teşvik edilmeli, ideal kiloda olmayanların ise düzenli jinekolojik kontrollerini yaptırmaları büyük önem taşımaktadır."