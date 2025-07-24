Paralimpik yüzücü Hamit Demir, No Touch Laser ile gözlüklerine veda etti

Milli paralimpik yüzücü Hamit Demir, Ankara’daki Veni Vidi Göz Sağlığı Merkezi Balgat şubesinde geçirdiği No Touch Laser ameliyatıyla gözlüklerinden kurtuldu. Uluslararası alanda 90’ın üzerinde madalyası bulunan başarılı sporcu, bu operasyonla birlikte spor hayatında yeni bir sayfa açtı.

Uzun süredir yüksek dereceli miyop ve astigmat nedeniyle gözlük kullanan Demir, özellikle yarışmalarda yaşadığı görme problemlerinin performansını etkilediğini belirtti.

“GÖZLÜKLERİM YARIŞMALARDA BÜYÜK ZORLUKTU”

Ameliyat sonrası duygularını paylaşan Hamit Demir, yaşadığı değişimi şu sözlerle anlattı:

“Artık yüzme havuzuna daha özgüvenli giriyorum. Gözlüklerim özellikle yarışmalarda büyük zorluktu. No Touch Laser sayesinde net görüyorum ve özgürüm. Bundan çok mutluyum.”

Demir, daha önce birkaç kez lazer ameliyatı için başvurduğunu ancak olumsuz yanıt aldığını da dile getirerek şunları ekledi:

“Yaklaşık 9 numara miyop, 1,5 numara astigmatım vardı. Gözlüklerimi takıp çıkarmakta zorlanıyor, havuzda gözlüksüz yüzmek zorunda kalıyordum. Sadi Bey bana büyük bir güven verdi ve bu sayede gözlüklerimden kurtuldum.”

Ameliyatı gerçekleştiren Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sadi Sızmaz ise kullanılan yöntem hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

“Hamit Bey’in kornea yapısı klasik lazer cerrahilerine uygun değildi. Ancak No Touch Laser yöntemiyle başarılı bir operasyon gerçekleştirdik. Bu teknoloji, korneaya fiziksel temas olmadan uygulandığı için özellikle sporcular için oldukça güvenli ve konforlu bir yöntem. Hamit’in mutluluğu, bizim de mutluluğumuz.”

No Touch Laser yöntemi, cerrahi sırasında göze hiçbir fiziksel temas olmadan yapılan özel bir lazer uygulaması olarak, aktif yaşam süren bireylerde güvenli bir alternatif olarak öne çıkıyor.