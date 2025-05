Prof. Dr. Haberal, yanığın önemine dikkat çekti: ‘Tüm toplumu ilgilendiren bir sorun’

Türk Yanık ve Yangın Afetleri Derneği (TYAD) Orta Doğu Yanık ve Yangın Afetleri Derneği (MEBFDS) ve Başkent Üniversitesi Yanık ve Yangın Enstitüsü'nün ortaklığında "Bölgemizde Pediatrik ve Erişkin Yanıklar ve Önleme Kongresi" düzenlendi. Kongrenin açılışına Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da katıldı. Açılış konuşmasını Haberal yaptı, Memişoğlu'nun Hacettepe Üniversitesi'nden öğrencisi olduğunu söyleyen Haberal yanık ile ilgili ise şunları kaydetti:

“Yanık her yerde, her an oluşabilir, herkesin başına gelebilir. O yüzden çok önemlidir ve tüm toplumu ilgilendiren bir sorundur. Yanık konusunda Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yaparak eğitimler verdik ve yanıkları önleyici tedbirler konusunda işyerleri ve okullarda seminerler düzenledik. Aynı zamanda, bir dergi çıkarmaya ve bu konuyu gündemde tutmaya karar verdik. Yanıktan korunma ve yanığı önleme çok önemli ve eminim bunda da başarılı olacağız ama bir kez daha tekrar edeyim ki; yanık ve yangın afetleri her yerde, her zaman ve herkesin başına gelebilir.”

‘ÇOK YÖNLÜ VE ZORLU BİR TRAVMA’

Haberal’dan sonra kürsüye Bakan Memişoğlu çıktı. Haberal’ın yanık ile ilgili yaptığı çalışmalarda Türkiye’ye öncülük ettiğini vurgulayan Memişoğlu, “Yanık tedavisi gibi insan hayatını doğrudan etkileyen karmaşık bir konuda bir araya gelmiş olmamız, ortak sorumluluğumuzun ve bilimsel dayanışmamızın güçlü bir göstergesidir. Hepinizin bildiği gibi, yanıklar yalnızca cilt yüzeyinde oluşan bir hasar değildir. Vücudun metabolik, immün ve psikolojik sistemini etkileyen, çok yönlü ve zorlu bir travmadır. Bu nedenle yanık tedavisi sadece bir müdahale değil; disiplinler arası iş birliğiyle yürütülen kapsamlı bir iyileştirme sürecidir” dedi. Yanık tedavi hizmetlerinde de son 20 yılda önemli gelişmeler yaşandığını ileri süren Memişoğlu, “2002 yılında yalnızca 3 merkezde, 35 yatak kapasitesiyle sunulan yanık tedavi hizmetleri; bugün 62 merkezde, toplam 780 yatakla modern ve yaygın bir hizmet ağına ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Başkent

Prof. Dr. Mehmet Haberal, konuşmaların ardından Sağlık Bakanı Memişoğlu'na plaket ve çiçek takdim etti.