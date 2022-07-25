Prof. Dr Vefik Arıca: 'Risk grubunda 1 doz tekrar aşı olunmasında fayda var'

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:37

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, son dönemde artan Covid-19 vakalarında artış nedeniyle yurttaşlara uyarılarda bulundu.

Arıca, koronavirüsün son 2 yılda dünyayı önemli bir şekilde etkilediğini anlattı. Son 6 ayda genel bir rahatlama olmasına rağmen son aylarda pozitif vaka sayılarındaki artışa dikkati çeken Arıca, “Bizim üzerimize düşen görev, maskeyi her yerde kullanmasak da riskli bölgelerde tekrar kullanabiliriz. Riskli olan bölgeler, kapalı alanlar, özellikle hastanelere girdiğimiz zamanlarda, yakın temasta olacağımız durumlarda maskeyi tekrar aralıklı olarak takabiliriz” dedi.

KORUYUCULUĞU YÜZDE 70 İLE YÜZDE 93 ARALIĞINDA

Korovirüsten koruyan en önemli aktörün aşı olduğuna dikkati çeken Arıca, risk grubunda olan 50 yaşın üzerin ve kronik hastalıkları olanlarda aşının yeniden gündeme geldiğini söyledi.

Risk grubu için aşının önemine vurgu yapan Arıca, “Risk grubunda özellikle son 3 ay içinde koronavirüs geçirmemiş olanlarda 1 doz tekrar aşı olmasında fayda var. Zaten 50 yaş üzerindeki risk grubunda, bu aşı tekrar tanımlandı. Bu aşının tek doz olması gerekiyor. Zorunlu değil ama olunduğu zaman kuruculuğu yüzde 70 ile yüzde 93 aralığında değiştiği bilinmektedir" diye konuştu.

"HİBRİT YANİ ÇAPRAZ AŞILAMA DAHA ETKİN"

Yurttaşlardan sıkça hangi aşıyı olmaları yönünde sorular geldiğini anlatan Arıca, şöyle konuştu:

“Halktan, ‘Biontech olduk, yeniden Biontech mi olalım?’, ‘Yoksa her defasında farklı aşı mı olalım?’ gibi sorularla sıkça karşılaşıyoruz. Hibrit tabir ettiğimiz çapraz aşılamanın çok daha etkin olduğuna dair ciddi yayınlar var ama bunlara isteğe bağlı kalmış bir durum. Eğer siz Biontech oldunuz çok ağır geçirdiniz Sinovac olabilirsiniz."