‘Regl dönemi demir eksikliği riskini artırabilir’

Regl döneminde hormon seviyelerindeki dalgalanmalar, vücutta su tutulmasına ve sindirim sisteminde yavaşlamaya neden olabiliyor.

Bu dönem, beslenme alışkanlıklarını gözden geçirerek daha hafif geçirilebiliyor. Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uzm. Dyt. Sedef Aksu, regl sürecinde yaşanan kan kaybının demir eksikliği riskini artırabileceğini söyleyerek, “Kırmızı et, tavuk, balık, ıspanak gibi besinler demir açısından zengindir. Geçmişte demir eksikliği yaşayan kadınların, hekim önerisiyle takviye kullanmaları da faydalı olabilir. Aynı zamanda magnezyum da kas spazmlarını ve krampları azaltır. Ceviz, badem, kabak çekirdeği, avokado ve tam tahıllar, regl sürecinde beslenme listenizde mutlaka yer almalıdır” dedi.

ÖDEM VE ŞİŞKİNLİĞİ AZALTMANIN YOLLARI

Adet döneminde görülen ani kilo artışlarının büyük kısmının yağ değil, ödem olduğunu ifade eden Uzm. Dyt. Sedef Aksu bu sorunu hafifletmek için tüketilmesi gereken besinleri şöyle sıraladı:

“Potasyum zengini gıdalar: Muz, avokado, ıspanak, kuru baklagiller

“Magnezyum kaynakları: Bitter çikolata, fındık, badem, kabak çekirdeği

“B6 vitamini içeren yiyecekler: Tavuk, balık, nohut, patates

“Doğal diüretikler: Salatalık, maydanoz, karpuz, ananas, kuşkonmaz, kereviz."

REGL DÖNEMİNDE UZAK DURULMASI GEREKEN BESİNLER

“Hormonal dalgalanmalar nedeniyle bu dönemde tatlı veya tuzlu yiyeceklere yönelme isteği artabilir” diyen Uzm. Dyt. Sedef Aksu, “Cips, paketli atıştırmalıklar ödeme yol açar, şekerli gıdalar da ani kan şekeri dalgalanmaları yorgunluk ve ruh hali değişimlerini artırır. Kızartmalar da iltihaplanmayı tetikleyerek krampları şiddetlendirebilir. Kafeinli içeceklerse uyku düzenini bozabilir, kaygıyı artırabilir. Bunların yerine bitki çayları, sağlıklı yağlardan zengin besinler ve lifli gıdaları tercih etmek daha doğru olur” diye konuştu.

‘KADINLAR REGL ÖNCESİ KİLO ARTIŞI YAŞIYOR’

Pek çok kadının regl öncesinde 2-3 kilo artış yaşadığına değinen Uzm. Dyt. Sedef Aksu, “Ancak bu artışın nedeni yağ değil, ödemdir. Kanamanın başlamasıyla birlikte şişkinlik azalır ve tartı kısa sürede normale döner. Bu dönemde iştah artışı ve tatlı isteği doğal olsa da aşırıya kaçmak kilo artışına yol açabilir. Günlük su tüketimine dikkat etmek, tempolu yürüyüş yapmak ve dengeli öğünler tercih etmek bu süreci daha sağlıklı geçirmenizi sağlar. Protein, lif, sağlıklı yağlardan oluşan dengeli tabaklar kan şekerini düzenler, enerji seviyesini artırır ve ruh halini dengelemeye yardımcı olur. Maydanoz, kiraz sapı, mısır püskülü ve karahindiba çayları hafif diüretik etki göstererek ödemin azalmasına yardımcı olabilir. Ancak düzenli ilaç kullanan veya kronik hastalığı olanların bu çayları tüketmeden önce mutlaka doktora danışması gerekir” dedi.