Saç dökülmesinde gizli neden: Vitamin ve mineral eksikliği ne kadar etkili?

Özellikle erkeklerin genetik nedenlerden kaynaklı olarak yaygın bir biçimde yaşadığı saç dökülmesi, beslenme yetersizliği, vitamin, mineral eksikliklerinin ciddi anlamda etkiliyor.

B7 vitamini (biotin), B12 vitamini ve folik asitin saçın keratin yapısının oluşumunda görev aldığını söyleyen Liv Hospital Samsun İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökrem, bu vitaminlerin uzun süre eksik olmasının saç tellerinin incelmesine, uzama hızının azalmasına ve dökülmenin artmasına yol açtığını söyledi.

"DEMİR, ÇİNKO VE D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNE DİKKAT"

Kadınlarda sık görülen demir eksikliği anemisinin saç dökülmesinin en yaygın nedenlerinden biri olduğuna değinen Dr. Gökrem, "Demir saç köklerine oksijen taşır. Eksikliğinde köklerin beslenmesi bozulur ve dökülme artar. Aynı şekilde çinko eksikliği saçın yapısal bütünlüğünü etkilerken, D vitamini yetersizliği de saç köklerinin büyüme evresini kısaltır. Bu nedenle kronik saç dökülmesi yaşayan bireylerde, demir, çinko ve D vitamini düzeylerinin mutlaka değerlendirilmesi gerekir" açıklamasında bulundu.

"SAÇ SAĞLIĞI, VÜCUDUN GENEL DENGESİNİN AYNASI"

Uzm. Dr. Gökrem, saç sağlığının aslında genel metabolik dengenin bir yansıması olduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı:

"E vitamini, A vitamini ve omega-3 yağ asitleri saç derisinin nem dengesini korur, dolaşımı destekler. Bu maddelerin eksikliği, saç tellerinin matlaşmasına ve kırılgan hale gelmesine neden olur."

"DENGELİ BESLENME, DIŞ TEDAVİLER KADAR ÖNEMLİDİR"

Son olarak Dr. Gökrem, sağlıklı ve güçlü saçlara sahip olmanın temelinde dengeli bir beslenme planı bulunduğunu kaydeden Uzm. Dr. Gökrem, "Yeterli protein, vitamin ve mineral içeren beslenme düzeni; dışarıdan yapılan bakımlar kadar saç sağlığında belirleyicidir. Saç dökülmesinin altında yatan neden doğru tespit edildiğinde, hem tedavi hem de korunma süreci çok daha etkili olur" dedi.