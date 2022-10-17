Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 verileri yine belediyelerle çelişti: ‘Ölümler 212 bin kişi fazla’
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, hazırladığı rapor ile Sağlık Bakanlığı’nın verileriyle belediyelerdeki verileri kıyasladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 ölüm verileriyle belediyelerdeki verileri kıyaslayan 21 ilde bulaşıcı hastalık ölümleri raporunu hazırladı.
Buna göre 1 Mart 2020-30 Eylül 2022 arasında bulaşıcı hastalık nedeniyle 99 bin 574 kişinin yaşamını yitirdiğini söyleyen İlgezdi, “Covid-19 ölümlerinin Sağlık Bakanlığı’nın bildiriminden yaklaşık 2.1 kat daha fazla olarak 212 bin 280 kişi olabileceği tahmin edilmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından 2 Ekim itibarıyla ölüm nedeni Covid-19 olarak bildirilenlerin sayısı ise yurt çapında toplam olarak 101 bin 203 kişidir. Neredeyse pandemi bitti ama Sağlık Bakanlığı’nın ölüm verilerindeki çelişki iki yıldır bitmedi” tepkisini gösterdi.
"DSÖ DE DAHA FAZLA DİYOR"
Son altı aydır CHP’li belediyelerin açıkladığı ölüm sayılarının, Sağlık Bakanlığı’nın 81 il için açıkladığı ölüm sayılarından fazla olduğunu vurgulayan İlgezdi, şunları kaydetti:
“Dünya Sağlık Örgütü Mayıs ayında yayınladığı fazladan ölümler çalışmasıyla, 2021 sonu itibarıyla Türkiye’de Covid-19 ölümlerinin Sağlık Bakanlığı’nın duyurduğundan 3.2 kat daha fazla (264 bin 41 kişi) olarak tahmin edildiğini açıklamıştır. Covid-19 pandemisi ülkemizde iyi yönetilememektedir ve açıkça görüldüğü gibi yükü Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilerden çok daha ağırdır.”
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