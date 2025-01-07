Sağlıkçılar 2 dakikalık muayeneyi tiyatro ile tepki gösterdi

Yayınlanma: 07.01.2025 - 16:12

Güncelleme: 07.01.2025 - 16:12

Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanları, Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin iptali talebiyle 81 ilde iş bırakma grevi başlattı. Aile hekimleri, üçüncü kez greve giderek, 6-10 Ocak tarihleri arasında sağlık hizmeti sunmuyor. Grevin ikinci gününde İzmir’de Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde yürüyüş yapıldı. Yürüyüşün ardından Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya gelen sağlık emekçileri, taleplerini ve grevde olmalarının nedenini anlatan dikkat çekici bir eylem gerçekleştirdi. İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel gazetemize açıklamada bulundu.

"2 DAKİKA YETMEZ!" TEPKİSİ TİYATROYLA GÖSTERİLDİ

Grevdeki sağlık çalışanları, her hastaya 10 dakika muayene süresi talebini Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde yaptığı tiyatral gösteriyle dile getirdi. Gösteride, iki dakikalık muayene süresinin yetersiz olduğunu vurgulayan sağlık çalışanları, üç farklı hasta canlandırarak neden 10 dakikaya ihtiyaç duyduklarını sahnelediler. Yürüyüşün ardından halkla buluşan sağlık emekçileri, taleplerini içeren bildirileri dağıtarak, halkın desteğini istedi.

"BU YÖNETMELİK EZİYET GETİRİYOR!"

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel, yönetmelikteki değişikliklerin ciddi hak kayıplarına yol açtığını belirterek, "Bu bizim aile hekimliğine karşı başlattığımız üçüncü grev eylemimiz. Bakanlık, sağlık çalışanlarının sorunlarını ne duyuyor ne de görüyor. Bu yönetmeliğin halk sağlığını tehlikeye atacağına inanıyoruz" dedi. Yüksel, İzmir genelinde 14 örgütle birlikte mücadele ettiklerini ve grevin, farklı eylem şekilleriyle devam edeceğini vurguladı. Dr. Yüksel, sağlıkta ticaretin sadece sağlık çalışanlarını değil, tüm halkı olumsuz etkileyeceğini belirterek, "Sağlık hizmetinin ticaret haline gelmesi, halkımıza zarar verir. Bu yüzden haklarımızı savunuyoruz ve eylemimizi sürdürmeye kararlıyız" dedi.

Aile Sağlığı Merkezi çalışanları, taleplerini şu 10 maddede topladılar:

1. Mesleki Bağımsızlık: Sağlık sorunlarını para, performans ve cezalandırma baskısı olmadan çözmek istiyoruz.

2. Yeterli Muayene Süresi: Günde 100 hastaya sadece 3 dakikada işlem yapmak yerine, her hastaya en az 10 dakika zaman ayrılmasını talep ediyoruz.

3. Hasta Değeri: Hastaların müşteri gibi görülmesinin önüne geçilmesini, insanların değer görmesini istiyoruz.

4. Mesleki Bağımsızlık: Hekimlerin ilaç yazma özgürlüğünün kısıtlanmasını kabul etmiyoruz.

5. Ücretsiz Sağlık Hizmeti: Aile Sağlığı Merkezleri'ndeki raporların paralı hale gelmesi sağlık hizmetlerinin ticaret haline gelmesine yol açmaktadır, buna karşıyız.

6. Ücret Kısıtlamaları: Hastaların hastane başvurularına dayalı ücret kesintilerinin kaldırılmasını talep ediyoruz.

7. Bilimsel Sağlık Hizmeti: Bilim dışı yanlış uygulamalara karşıyız, nitelikli sağlık hizmeti sunmak istiyoruz.

8. Hasta Mahremiyeti: Hastaların kişisel verilerinin güvenliğinin korunmasını, hasta mahremiyetine uygun hareket edilmesini istiyoruz.

9. Yönetmeliğin Yeniden Düzenlenmesi: Aile Hekimliği Yönetmeliği, sağlık emekçileriyle birlikte yeniden düzenlenmelidir.

10. Eziyet Yönetmeliği'nin Çekilmesi: "Eziyet Yönetmeliği"nin geri çekilmesi için halkımızdan destek istiyoruz./İZMİR