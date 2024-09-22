Sağlıkçılar yoğun bakımda dinlendikleri koltukta haşerelerin saldırısına maruz kaldı

Yayınlanma: 22.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.09.2024 - 04:00

Sağlık emekçilerinin ağır ve kötü çalışma koşullarına yönelik haberlere her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak iddiaya göre Konya Ereğli Devlet Hastanesi’nin yoğun bakımında sağlıkçıların kullandığı bir koltukta tahta kuruları tespit edildi. İdareye başvuran emekçilerinin talebi önce dikkate alınmadı. Ancak ısrarları sonucunda değişen koltuğun yerine yine deforme olmuş bir koltuk gönderildiği öne sürüldü. Bir hastane çalışanı yaşadıklarını Cumhuriyet’e şöyle anlattı: “Çalıştığımız yoğun bakımda dinlenme amacıyla kullandığımız koltukla ilgili idareye bir haşerenin el ve ayaklarımızı yediğini, kaşıntı ve döküntüye neden olduğunu aktardık. Ancak uzun bir zaman geçmesine karşın yeni bir koltuk verilmedi. Sonrasında tahtakurusu olduğu tespit edilen haşere sebebiyle koltuk değiştirildi. Ancak gönderilen koltuğa bakıldığında yine deforme olan, açılması ve kapanması zor olan bir koltuk olduğunu gördük.”

İş yüklerinin fazla olduğunu vurgulayan çalışan, “Hasta sayımız fazla. Beş dakika dinlenecek bir koltuğun bu halde olması sağlık personeline gösterilen değerin de bir göstergesidir” diye konuştu.