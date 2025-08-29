Sağlıkta ‘konteynere’ dönüşüm: ‘Sistemdeki eksiklikleri düzeltme kaygıları yok’

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği yerlerin başında gelen Hatay’da, depremin üzerinden geçen 2 buçuk yıllık süreye karşın sorunlar hala sürüyor. Yurttaşın sağlık hakkından yararlanmakta yaşadığı sıkıntıların bitmediği şehirde halen konteyner ve prefabrik yapılarda hizmet sunmaya çalışan Aile Sağlığı Merkezleri bulunuyor.

Deprem bölgelerinde yaşanan sağlık sorunlarını yerinde inceleyen Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Uğur sorunların depremden etkilenen diğer illerde de sürdüğünü belirtti. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü’nün ‘Konteynerlerde hizmet veren bu birimlerin denetimleri, gruplandırmaları, denetime ait sistem girişleri ve kurada gruplu birimlere yeni yerleşen hekimlerin gruplandırma işlemlerinde izlenecek yol ve yapılacaklarla ilgili’ Sağlık Bakanlığı’na görüş sorduğunu açıklayan Uğur, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün “Depremden sonraki süreçte ödemeler ve hizmet sunumuna ilişkin düzenleme yapılarak, bu düzenlemelerin 1 yıl boyunca uygulanmaya devam edilmesi sağlanmış olup, bunun dışında denetim vb. muafiyet zaten tanımlanmamıştır” yanıtı verdiğini ifade etti.

"UMURLARINDA DEĞİL"

Bunun üzerine Hatay İl Sağlık Müdürlüğü ‘Binası dışında konteyner/prefabrik yapı içerisinde hizmet veren aile hekimliği birimlerinin denetimlerinin 29.08.2025 (bugün) tarihi mesai bitimine kadar ivedi olarak değerlendirilmesini, grup şartlarını sağlamayanların, şartları sağladıkları gruba göre Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) ile Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) sistemine (her ikisine de) işlenmesini, işlem yapılan ilgili tesis ve birimlerin Hatay İl Sağlık Müdürlüğüne resmi yazı ile bildirilmesini’ istedi.

Sağlık Bakanlığı ve Hatay İl Sağlık Müdürlüğü’nün, konteyner ve prefabrik yapılarda sağlık hizmeti sunulmasına herhangi bir itirazlarının bulunmadığının anlaşıldığını ifade eden Uğur, “Sağlık hizmetinin hangi koşullarda verildiği umurlarında değil. Sistemdeki aksaklık ve eksiklikleri düzeltme kaygıları yok. Tüm kaygıları; kendilerine verilen direktifleri, hukuka uygun olup olmadıklarına bakmadan doğrudan uygulayarak, sorumluluktan kurtulmaktır” diyerek, “Önce koşulları iyileştirin, mağduriyetleri giderin, daha sonra denetim yapmayı düşünün” uyarısında bulundu.

"SAHADAKİ EKSİKLİKLE İLGİLİ DENETİM YAPIN"

Uğur son olarak şunları söyledi: “Konteyner ve prefabrik yapılarda verilen aile hekimliği hizmetine ses çıkarmazken, bu durumun düzeltilmesi adına hiçbir eylemde bulunmazken, sağlık hizmetinin hangi koşullarda verildiğine bakmaksızın, yönetmeliğe uygun olduğunu düşündüğünüz denetimleri yaparak, sorumluluktan kaçamazsınız, kurtulamazsınız. Denetimi yapacaksanız, sahada nelerin eksik olduğuyla ilgili yapınız. Yıkıcı değil, bozuk düzeni devam ettirici değil, yapıcı ve mağduriyet giderici olunuz!

Bu aşamada, Genel Sağlık-İş olarak üzerimize düşeni yapıyor ve Sağlık Bakanlığı ile Hatay İl Sağlık Müdürlüğünü bu yanlıştan dönmeye, mağduriyetleri gidermeye davet ediyoruz. Davetimize icabet edilmezse, sesimiz duyulmak istenmezse, taleplerimiz yerine getirilmezse, Genel Sağlık-İş olarak sürecin takipçisi olacağız.”