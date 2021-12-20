Selma Esen Karaman, hasarlı kalple önce evladını kaybetti, sonra CovId atlattı

20 Aralık 2021 Pazartesi, 04:00

Ankara’da yaşayan mimar Selma Esen Karaman (67), çabuk yorulma ve nefes darlığı şikâyetiyle doktora gitti ve yapılan tetkikler sonucunda iki kalp kapakçığında da sorun olduğu ortaya çıktı. İstanbul’a gelerek Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak ile görüyen Karaman’ın kalbinde de doğuştan delik olduğu saptandı ve hiç beklemeden ameliyata alındı. Bir ameliyatta üç işlem yapılarak önce kalpteki delikleri kapatılan Karaman, aynı ameliyatta iki kalp kapakçığı da tamir edilerek sağlığına kavuştu.

Tansiyon hastası olan Karaman, uzun zamandır sigara da kullanıyordu. Çabuk yorulma ve nefes darlığı sebebiyle eşinin ısrarı üzerine bir kalp check-up‘ı yaptırmaya karar verdi.

OĞLUNU ANİDEN KAYBETTİ

Karaman bu şikâyetlerini yıllardır sigara içmesine bağlıyordu. Yapılan tetkikler sonucunda iki kalp kapakçığında da sorun olduğu ortaya çıktı ve ameliyat olması önerildi.

Karaman’ın 37 yaşındaki oğlu bu sırada ani bir şekilde yaşamını yitirdi. Bu kayıp aileyi derinden sarstı. Ardından koronavirüse yakalanan ve hastalığı ağır geçiren Karaman, hem oğlunun kaybı hem pandemi nedeniyle ameliyatını iki yıl kadar erteledi.

Karaman bu sürenin ardından ameliyatını kapalı yöntemle olmaya karar verdi ve İstanbul’a gelip Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak ile görüştü. Anjiyo önerildi ve kalpte doğuştan var olan delik saptandı. Hiç beklemeden ameliyat kararı verildi ve bir ameliyatta üç işlem yapılarak hastanın önce kalpteki delikleri kapatıldı, aynı ameliyatta iki kalp kapakçığı da tamir edilerek sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

KAPALI AMELİYAT

Kalbinde delik olan ve kalp kapakçığı da onarılan hastasının “Bu kadar hasarla koronayı çok iyi şekilde atlattığını” söyleyen Prof. Dr. Çaynak, süreç ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Kardiyolog bir arkadaşımın kuzeni olan Selma Hanım, bize Ankara’dan geldi. Hastamıza bir ameliyatta üç işlem yaptık. Covid atlattığı için kapalı yöntemle ameliyat olması, onun yıpranmış vücudunun ve akciğerlerinin bu ameliyatı kaldırması için önemliydi. Nefes darlığı, çabuk yorulma gibi birtakım şikâyetleri vardı. Yaptığımız detaylı tetkiklerin sonucunda gördük ki mitral kapaktaki kaçak ileri derecede, hatta sağdaki kapağı da bozmuştu. Ayrıca tetkiklerde anlaşılıyor ki doğumsal kalp deliği olan atriyal septal defect (ASD) denilen bir durumu da var. Üç tane ayrı ayrı sorun vardı. Hepsini aynı ameliyatta, göğüs kemiğini açmadan düzelttik.

Her iki kalp kapağını da protez bir kapakla değiştirmeden, kendi kapaklarını koruyarak tamir ettik. Kapak değişimi olsaydı ömür boyu ciddi kan sulandırıcı ilaçlar kullanması gerekecekti. Ancak tamir sonrası böyle bir tedaviye ihtiyacı olmayacak. Zaten kalbinde bu kadar sorun varken Covid atlatmış olması da bizi şaşırttı. Bu kadar hasarla koronayla çok güzel baş etti, atlattı. Evlat acısı da yaşamış, üstüne Covid olmuş bir annenin bir an önce sağlığına kavuşması için kapalı yöntemle kalp kapağı tamiri ameliyatımızı gerçekleştirip hastamızı sağlıkla evine uğurladık.”