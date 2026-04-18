SES Kayseri Şubesi’nden şiddete karşı açıklama: ‘Sorun düzenin kendisi’

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Kayseri Şubesi, 17 Nisan 2012 günü görevi başında hasta yakınlarının şiddeti ile ölen Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümümünde yazılı açıklama yaptı.

Ülkedeki şiddet sarmalının sürdüğü belirtilen açıklamada “Şiddet sarmalı sağlıkta, sokakta, okulda, işyerinde, üniversitelerde yaygınlaşmaktadır. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin nasıl bu noktaya sürüklendiği sorusu bugün milyonların ortak sorusudur. Bu sorunun muhatabı ise çeyrek asırdır ülkeyi yöneten iktidarın kendisidir. Uygulanan kutuplaştırma siyaseti nedeniyle kendini devlet gibi gören kesimlerde şiddete meyil artıyor.

Yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşayan milyonların bu durumu görmemesi için, ayrıştırma ve kutuplaştırma siyaseti özellikle derinleştiriliyor. Bu durumda da insanlar yaşadığı sıkıntıların sorunların kaynağını sistem olarak görmek ve hak elde etmek için mücadele etmek yerine, en yakınındakine şiddet olarak yansıtıyor. Bu nedenle de şiddet toplum içinde gittikçe bir kültür haline geliyor” denildi.

TALEPLERİNİ SIRALADILAR

“Ancak asıl sorun; şiddeti sıradanlaştıran, cezasızlığı yaygınlaştıran, eşitsizliği derinleştiren ve gençleri geleceksizliğe mahkûm eden bu düzenin kendisidir” denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Şiddeti engellemek için caydırıcı yasal düzenlemeler ile tedbirler alınmak zorundadır. İşkolundaki emek ve meslek örgütleri olarak önerdiğimiz sağlıkta şiddet yasasının tek bir virgülü dahi değiştirilmeden kabul edilmesini istiyoruz. Sağlık emek-meslek örgütleri ve uzmanlık derneklerinin önerileriyle güvenli çalışma alanları istiyoruz. Mesleklerimizi hedef gösteren tüm kitle iletişim araçlarının denetlenmesini istiyoruz.

İdareci belirlemeleri liyakat kriterlerini taşıyan kişilerin aday olacağı ve çalışanlar tarafından seçimle belirleneceği şekilde olmalıdır. Bunların dışında kısa vadede şiddetin toplumsal yaşamadan çıkarılmasında farkındalık yaratmak için; Sağlık Bakanlığı diğer bütün kamu kurumlarına öncülük ederek; ‘sağlıklı bir toplum için şiddetsiz yaşam’ ‘sağlık için demokrasi’ ‘sağlık için herekse iş, aş, insani barınma ve eğitim’ gibi temaları öne çıkaracak tarzda işkolunda örgütlü bizim gibi örgütlerin de desteğini alarak yeni bir kültür oluşması için çalışma yapmalıdır.”