Sularda ‘vibrio’ uyarısı: 'İçme ve kullanma suyu standartlara uygun olmalı'

Marmara, Ege ve Akdeniz’in sularında geçtiğimiz günlerde kolera hastalığına neden olabilecek vibrio bakterisi tespit edildi. Vibrio özellikle tehlikeli olan “kolera” bakterisinin alt türü olarak da biliniyor. Bu bakteriler organizmaya girdiğinde ağır ishal ve kritik derecede susuzluk ile seyreden koleraya neden olabilir.

Bakterinin belirlenmesi üzerine açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, “Vibrio kaynaklı herhangi bir hastalık vakası tespit edilmediğini” duyurdu.

‘SU KESİNTİLERİ RİSK YARATIR’

Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, olası bir salgına neden olabilecek vibrio bakterisini ve alınması gereken önlemleri Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Hastalıktan korunmanın en etkili çözümünün hijyen kurallarına uymak olduğuna dikkat çeken Hamzaoğlu, “Hastalığın en önemli belirtisi aşırı sulu miktardaki ishal. Hastalık kısa bir süre sonra yataktan kalkamayacak şekilde vücuttan su kaybına, ishal nedeniyle neden oluyor. O yüzden hızlıca tedavi edilmesi gerekir. Tedavi edilebilir bir hastalık. Ancak esas mesele tabii ki önlenebilir bir hastalık olması” dedi.

Hem içme suyu hem de kullanma sularının temiz olması gerektiğine işaret eden Hamzaoğlu, barajların doluluk oranlarının azalması ile olası susuzluk ihtimalinin de tehlike oluşturabileceğini söyledi. Hamzaoğlu, “Yazın sıcağında susuzluk olduğunda, su kesintileri yoğun olduğunda, hijyen kurallarına uyulamadığında, örneğin tuvaletlerden sonra elin yıkanmaması, yemeklere oturmadan önce, herhangi bir şey atıştırmadan önce ellerin yıkanmaması gibi durumlar hastalığın yaygınlaşmasına neden olabiliyor” diye konuştu.

‘GIDA YOLUYLA BULAŞIYOR’

Gıda yoluyla da hastalığın bulaştığına değinen Hamzaoğlu, “Özellikle gıda tüketimi süreçlerinde güvenilir günlük gıdaların tüketilmesi kıymetli. Güvenilir yerlerden alınması, kapalı gıdaların tercih edilmesi, beklemiş gıdalardan uzak durulması ve hazırlanma süreçlerinin tabii ki önemi var. Yemeğin hijyen kurallarına uygun bir şekilde temiz ortamlarda hazırlanması da önemli. Bir kişinin kolera olup bir gıda hazırlama bölümünde olması o gıdanın dağıldığı her yere o hastalığın yayılabilme riskini oluşturuyor” dedi.