Tetanos aşısı ve ilk yardım hayat kurtarır: Uzmanlar uyardı

Yaz aylarında çocuklar parklarda neşe içinde oynarken ebeveynlerin dikkat etmesi gereken hayati bir konu var: Tetanos riski. Parklardaki metal, cam ve paslı yüzeylerle yaşanan küçük yaralanmalar bile ciddi enfeksiyonlara yol açabilir. Uzmanlar hem tetanos aşısı takibinin hem de temel ilk yardım bilgisinin önemine dikkat çekiyor.

‘BAĞIŞIKLIĞI YOK’

Cumhuriyet’e konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, tetanos hastalığını önleyen tek yöntemin aşı olduğuna dikkat çekerek aşılarını tamamlamış olanların hastalıktan endişelenmesine gerek olmadığını belirtti. Tetanos bakterisinin sporlarının doğada yaygın olarak bulunduğunu ifade eden Kırımlı, “Toz, toprak, gübre içinde yıllarca hayatta kalabilir. Yaralanma durumunda bu sporların vücuda girmesi ile hastalık ortaya çıkar. Hastalığın bir bağışıklığı olmadığı için tek korunma yöntemi aşı. Ülkemizde bağışıklama programı kapsamında ilk 18 ayda yapılan karma aşılar ile 4 ve 13 yaşında tetanos aşıları aile sağlığı merkezlerinde yapılmaktadır. Bundan sonra 10 yılda bir aşı tekrarı yapılmalıdır. Yenidoğan bebekler ise annelerinden gelen antikorla korunabilir. Bunun için de hamilelik döneminde annelerin aşılanması bebeklerini koruyacaktır” dedi.

‘YARA HIZLICA YIKANMALI’

Parkta oluşabilecek ufak yaralanmaların hastalığın başlıca bulaşma yolu olduğunu söyleyen Kırımlı, “Özellikle derin delici yaralanmalar (diken, çivi batması vb.), hayvan ısırıkları ve tırmalamaları ve toprakla kirli yaralar tetanos hastalığı riskine neden olur. Tetanos bakterisi doğada çok yaygın bulunduğu için park, bahçe ve sokakta oyun oynayan çocukların yaralanması durumunda eğer aşıları da yoksa hastalık riskine açıktırlar. Aşınız eksikse ya da aşı durumunuzu bilmiyorsanız herhangi bir yaralanma sonrası hızlıca bir sağlık kurumuna başvurmanız gerekmektedir” diye konuştu. Yaralanma durumunda yaranın hızlıca bol su ve sabunla yıkanması gerektiğine değinen Kırımlı, “Eğer aşılarınız da tamsa başkaca bir şey yapılmasına gerek yoktur. Yaralanmada tetanos dışında bir enfeksiyon ya da bakım ihtiyacı varsa ona uygun olarak bakımı düzenlenmelidir” ifadelerini kullandı

TETANOS NEDİR?

Dr. Emrah Kırımlı, tetanosun tanımını şöyle yaptı: “Tetanos, beyin ve sinir sistemini etkileyen kaslarda kasılmalar ve ölüme neden olabilen bakteriyel bir hastalıktır. Yaygın aşılama sayesinde ülkemizde bu hastalık ve buna bağlı ölümler çok nadir olarak görülmektedir. Hastalık aşıyla önlenen diğer hastalıklardan farklı olarak insandan insana bulaşmaz.