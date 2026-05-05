Tıp dünyasında dikkat çeken keşif: RSV virüsü, kanseri yavaşlatabilir mi?

ABD'de Proceedings of the National Academy of Sciences'ta gerçekleştirilen bir çalışmada hafif soğuk algınlığı ve ateş benzeri semptomlardan şiddetli zatürre ve bronşite kadar değişen hastalıklara neden olabilen Respiratuar Sinsityal Virüsünün (RSV) kanser hücrelerinin yayılmasına karşı kalkan görevi görebileceğini ortaya koydu.

RSV VİRÜSÜ YAYILIMI YAVAŞLATTI

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, gerçekleştirilen bu çalışmaya dair değerlendirmede bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Yakın zamanda yapılan bir çalışma, solunum yolu enfeksiyonunun kanser hücrelerinin yayılmasına karşı bir kalkan görevi görebileceğini ortaya koymuştur. ABD'de Proceedings of the National Academy of Sciences'ta yayımlanan bu çalışma, bağışıklık sisteminin virüslere karşı verdiği tepkinin kanser hücreleri üzerinde de etkili olabileceğini gösteriyor. Fare modeli yardımıyla araştırılan bu çalışmada araştırmacılar, önce fareleri RSV'ye maruz bıraktı ve bir gün sonra farelere meme kanseri hücreleri enjekte etti. Sonrasında sağlıklı kontrol grubu fareleriyle karşılaştırdılar. Daha sonra her iki gruba da meme kanserli hücreler enjekte edilerek metastaz durumunu gözlemlediler. Araştırmadaki en çarpıcı bulgu şu: RSV'li farelerde kanser hücrelerinin akciğere tutunması ve çoğalması zorlaştı ve bunun sonucunda daha az metastatik tümör oluştu. Özellikle akciğerleri etkileyen viral enfeksiyonlar sırasında vücut "tip I interferon" adı verilen savunma proteinleri üretir. Bu proteinler normalde virüslerle savaşmak için görev yaparken, aynı zamanda kanser hücrelerinin akciğerde tutunmasını ve çoğalmasını zorlaştırıyor. Çalışmada bulunan bir diğer önemli mekanizma da, interferonların vücutta Galectin-9 adlı proteini artırması ve bu proteinlerin de kanser hücrelerinin akciğere yerleşmesini engellemesidir."

Çalışmanın önemli bulguları olduğuna dikkat çeken Uğur Coşkun "Bu bulgular, viral enfeksiyonların ve tip I interferonların akciğer ortamını kanserin yerleşmesini engelleyecek şekilde yeniden şekillendirebileceğini ve bunun yeni anti-metastatik tedaviler geliştirilirken kullanılabileceğini göstermektedir. Çalışmadan elde edilen veriler tıp dünyası için önemli, ancak bu verileri direkt olarak tedavi amaçlı uygulamak şu an için mümkün görünmemekte. Öncelikle daha fazla insan üzerinde çalışma yapılması ve enfeksiyon mekanizmalarının daha ayrıntılı incelenmesi gerekmektedir" dedi.