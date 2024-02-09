TTB ve SES'ten depremin birinci yılı raporu: Ameliyatlar yapılamıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin birinci yılında saha çalışmaları sonucu oluşturduğu rapor, depremin ağır yıkıma uğrattığı illerde sağlık hizmetlerinde sorunların aradan geçen bir yıla karşın sürdüğünü ortaya koydu.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 09.02.2024 - 03:00
TTB ve SES'ten depremin birinci yılı raporu: Ameliyatlar yapılamıyor
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Birinci basamak sağlık hizmetlerinde belirsizliklerin devam ettiği ifade edilen raporda “Aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanları, sağlık hizmeti açısından konteynerlerdeki tıbbi olanakların sınırlılığı, geçici konteyner kent görevlendirmelerinin sıklığı, yeni ASM binası yapımının belirsizliği, ASM’lerin tadilat ve güçlendirme yüklerinin aile hekimlerine yıkılması, tetkikler konusunda yaşanan sorunlar ile boğuşmakta” denildi.

Hatay’a ilişkin şu ifadelere yer verildi: 

  • Hasta poliklinik sayıları karşılanabilmekten çok uzak. 
  • Muayene süreleri kısa. 
  • Komplike vakalar şehir dışına gönderilmek zorunda kalınıyor. 
  • Barınma koşulları uygun olmadığı için açılan kadrolar boş kalıyor. 
  • Büyük, implant gerektiren ameliyatlar sağlık ekibi ve teçhizat eksikliğinden yapılamıyor. 
  • Hekim sayısı yetersiz. 
  • Sağlık çalışanlarının barınma sorunu sürüyor.

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