TTB ve SES'ten depremin birinci yılı raporu: Ameliyatlar yapılamıyor

Yayınlanma: 09.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 09.02.2024 - 07:21

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde belirsizliklerin devam ettiği ifade edilen raporda “Aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanları, sağlık hizmeti açısından konteynerlerdeki tıbbi olanakların sınırlılığı, geçici konteyner kent görevlendirmelerinin sıklığı, yeni ASM binası yapımının belirsizliği, ASM’lerin tadilat ve güçlendirme yüklerinin aile hekimlerine yıkılması, tetkikler konusunda yaşanan sorunlar ile boğuşmakta” denildi.

Hatay’a ilişkin şu ifadelere yer verildi: